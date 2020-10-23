甘肃：32种药品带量采购价格平均降幅62%

新华社兰州10月21日电（记者梁军、何问）记者近日从甘肃省政府新闻发布会上获悉，今年通过持续落实国家组织集中采购和使用工作，32个国家集采药品中选结果在甘肃落地执行，药品中选价格平均降幅62%，进一步减轻了患者用药负担。

“带量采购”相当于政府出面组织药品“团购”。甘肃省医疗保障局副局长冯连宝说，本次32个国家集采药品中选结果落地执行，预计全省32种药品首年采购总费用，将从0.8亿多元降至0.3亿元左右。

“下一批55个国家集采药品中选结果，将于11月在甘肃省落地实施，中选价格与集采前最低采购价相比，平均降价53%，最高降幅95%。”冯连宝说。

据悉，甘肃省建设专门平台对中选药品进行监测管理、线上预付医保基金和药款结算，实现“物流、信息流、资金流”的三流合一。同时，引导非中选企业主动降价，到9月底共有251个非中选药品申请降价，平均降价幅度超过30%。