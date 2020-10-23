甘肃：32种药品带量采购价格平均降幅62%
梁军、何问
新华社兰州10月21日电（记者梁军、何问）记者近日从甘肃省政府新闻发布会上获悉，今年通过持续落实国家组织集中采购和使用工作，32个国家集采药品中选结果在甘肃落地执行，药品中选价格平均降幅62%，进一步减轻了患者用药负担。
“带量采购”相当于政府出面组织药品“团购”。甘肃省医疗保障局副局长冯连宝说，本次32个国家集采药品中选结果落地执行，预计全省32种药品首年采购总费用，将从0.8亿多元降至0.3亿元左右。
“下一批55个国家集采药品中选结果，将于11月在甘肃省落地实施，中选价格与集采前最低采购价相比，平均降价53%，最高降幅95%。”冯连宝说。
据悉，甘肃省建设专门平台对中选药品进行监测管理、线上预付医保基金和药款结算，实现“物流、信息流、资金流”的三流合一。同时，引导非中选企业主动降价，到9月底共有251个非中选药品申请降价，平均降价幅度超过30%。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn