专家呼吁重视骨密度筛查

“骨质疏松症已然成为中国严重的公共卫生问题之一。很多人直到腕部、椎体、髋部等部位的骨折后，才意识到已经患有骨质疏松症，骨质疏松症为此被称为沉默的杀手。”10月20日，第23届世界骨质疏松日，中国医师协会骨科医师分会会长、河北医科大学第三医院张英泽院士对科技日报记者说。

张英泽说，骨质疏松症是一种患病率随年龄增长而显著提高的疾病，其患病人数也随着我国人口老龄化速度的不断加快而在急剧增加，然而骨骼健康问题往往被忽视。

随着年龄的增长，骨质疏松症会让骨骼变得脆弱、稀疏、更容易断裂。我国50岁以上人群的骨质疏松症患病率达19.2%，其中女性的患病率为32.1%，而65岁以上女性的骨质疏松症患病率更高达51.6%。为此，张英泽呼吁，65岁以上的高风险绝经后妇女重视骨密度筛查、尽早开始防治骨质疏松症。

数据显示，目前我国50岁以上人群中，接受过骨密度检测的比例仅为3.7%，患者的患病知晓率也只有7%。中国医师协会骨科医师分会副会长、中国人民解放军总医院骨科医学部主任唐佩福教授指出，目前骨密度筛查是先对高危人群进行评估，对于极有可能患骨质疏松症或发生骨折的人群，再进一步开展骨密度检测。

“骨质疏松症已成为慢性疾病，培养健康生活方式，防治骨质疏松症，对于‘健康中国2030’战略的实施同样重要。”中国医师协会骨科医师分会副会长、天津市天津医院院长马信龙教授指出，健康的生活方式包括每日饮食营养均衡，摄入富含钙、低盐和适量蛋白质的均衡膳食；进行适量日照，以促进体内维生素D合成；进行规律性户外运动及肌肉力量练习；戒烟限酒；维持健康体重；保持心情愉悦等。

对于已患有骨质疏松症的患者，中国医师协会骨科医师分会副会长、中南大学湘雅医院院长雷光华教授认为，在临床治疗中，可以通过抗骨质疏松药物进行系统性治疗，以抑制破骨细胞活性，减少骨吸收；促进成骨细胞活性，促进骨形成。目前，临床上治疗骨质疏松症药物包括双膦酸盐类、降钙素类、甲状旁腺素类似物、RANKL抑制剂等多种药物。对于创新性生物制剂期待更多的临床研究。（记者何星辉）