拔罐应该拔哪里？（杏林寻宝·中华传统医药漫谈）

拔罐作为一种历史悠久的中医疗法，在现代仍被广泛应用。从中医理论来谈，疾病是由多种致病因素引起机体阴阳的偏盛偏衰、人体气机升降失常、脏腑气血功能紊乱所致。而拔罐产生的真空负压有一种较强的吸拔之力，其吸拔力作用在经络穴位上，可将毛孔吸开并使皮肤充血，刺激局部腧穴从而使经络气血得以疏通，使脏腑功能得以调整，达到防治疾病的目的。

中医认为，拔罐可以疏通经络、行气活血、消肿止痛、祛湿泄热。可以解除人的疲劳，增强体质。所以很多疾病都可以通过拔罐来治疗，尤其是中老年人经常筋骨酸痛，通过拔罐可以达到立竿见影的成效。

拔罐好处这么多，那么我们要把罐拔在身体哪些部位呢？人的脊背是气血循环的主干道，而脊背两旁是足太阳膀胱经循行的部位，膀胱经是人体排毒最大的通道，人体五脏六腑之背俞穴均分布在足太阳膀胱经第一侧线上。在此条线上拔罐，可畅通五脏六腑之经气，调理五脏六腑生理功能，促进全身气血运行，是保健拔罐疗法的常用穴位。现代医学发现在背俞穴上拔罐，可通过对脊神经根的治疗，反射性地刺激中枢神经，调节神经系统的功能活动，从而增强机体的抗病能力。

在经络学中，有一组重要的穴位叫做“四关穴”。《灵枢·九针十二原》中讲：“五脏有六腑，六腑有十二原，十二原出于四关。”充分说明了“四关”的重要性。四关穴一般是指双侧合谷穴，俗称“虎口”和太冲穴，前者位于第一、第二掌骨之间，后者位于足背第一、第二跖骨之间。手阳明大肠经从手出发，沿着手臂外侧，终止于头面部的迎香穴。因此头面部以及五官疾病，如头痛、咽喉疼痛、口干、流鼻血、牙痛等，均可通过合谷穴拔罐进行治疗和预防，所以有“面口合谷收”说。同时，在合谷穴经常拔罐还可以保持大肠经的气血通畅，使体内的代谢产物和毒素及时排出体外。牙疼可以试试虎口拔罐。足厥阴肝经从足出发，沿着下肢内侧，绕过生殖器，循着两肋，上达头顶。因此，太冲穴拔罐可以防治头晕、头痛、目赤肿痛、腹痛、月经不调、疝气等病患。在太冲穴上拔罐还可以降血压，并具有增强性功能、调整情绪、清利头目的作用，能使人保持旺盛的精力和舒畅的情绪。

足三里是人体保健穴位之一，古人称之为“长寿穴”，对大脑皮层功能有调节作用，对心血管功能、胃肠蠕动功能和内分泌功能以及免疫系统均有良好的促进作用。中医经络学认为，足三里所在的足阳明胃经是多气多血之脉，循行从头到足，纵贯全身，主要分布于头面、胸腹及下肢外侧的前缘。所以，足三里不仅可以调节消化系统的功能，还可以治疗胃经循行所经过部位的病变多种全身性疾病，如高血压、心脏病、胃肠病、糖尿病等。

三阴交为肝、肾、脾三条阴经交会之穴。肝藏血，脾统血，肾藏精，精血同源。肾为先天之本，脾为后天之本，先天之精有赖于后天的滋养，后天之精有赖于先天的促动。经常进行三阴交拔罐可调理肝、脾、肾三阴经之穴气，使先天之精旺盛，后天之精充足，从而健康长寿。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）