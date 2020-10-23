抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进个人和先进集体揭晓
本报北京10月22日电 （记者易舒冉）记者从共青团中央了解到：为褒扬广大青年志愿者和志愿者组织在抗击新冠肺炎疫情这场严峻斗争中的突出表现，凝聚和激发广大团员、青年投身全面建设社会主义现代化国家新征程的青春奋斗，经党中央批准，近日共青团中央、中国青年志愿者协会授予王庆鲁等295人“抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进个人”称号；授予武汉市青山区志齐青年志愿者服务队等149个集体“抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进集体”称号。
受到表彰的青年志愿者和志愿者集体是在疫情防控志愿服务中涌现出来的优秀典型和模范代表。他们当中，有的扎根社区，为居民群众服务，协助开展社区防控、人员排查等；有的坚守在交通卡口、机场车站，协助开展体温检测、车辆排查等；有的为医疗机构提供后勤保障，为医护人员子女提供志愿服务。共青团中央、中国青年志愿者协会希望受到表彰的先进个人和先进集体珍惜荣誉，再接再厉，充分发挥模范带头作用，不断取得新成绩。
《 人民日报 》（ 2020年10月23日 06 版）
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