不是每款网红产品都值得信赖

提拉、紧致，能祛皱变年轻，能让脸型变更好看……近些年，家用美容仪因宣称能够利用光电科技解决皮肤问题，戳中了许多消费者居家美容的需求，迅速成为网红产品。日前，广东省深圳市消费者委员会对电商平台上热销的家用美容仪组织比较试验，召集消费者对这些美容仪的清洁导入效果进行主观评测。结果发现，部分美容仪的效果并不明显，甚至存在伤害风险……（10月22日《北京青年报》）

经过科学比较试验得知，在电商平台热卖的家用美容仪，美容效果并不明显，还因质量、有害物质超标等问题，存在一定的健康风险。看来，又一种风靡一时的网红产品要“翻车”了。不过，近年来先是在网络上爆红，最后却不慎“翻车”的产品，不在少数。

既然美容效果不明显，甚至还可能存在伤害问题，那么家用美容仪是如何成为一些消费者眼里的网红产品，并受到追捧的？这离不开商家高明的营销策略，以及消费者的“全力配合”。不管是家用美容仪，还是以往的网红筋膜枪、网红水果、网红水杯、网红鞋等等，细究它们成为网红的过程不难发现，它们并非靠产品质量和口碑说话，而是靠高明的营销取胜。

很多网红产品都是通过在社交平台打广告、刷评论、“种草”等才脱颖而出。商家打广告还可以接受，但是花钱买“好评”，请人虚假“种草”，显然就涉嫌虚假营销，是对消费者的一种忽悠与欺骗。然而一些消费者，尤其是喜欢跟风的年轻人，对于网红产品，还未鉴别其质量、效果，甚至都未必真正需要，却盲目跟风购买、消费。这种商家与消费者的不良互动，最后形成一种恶性循环，使得生产者不顾及产品质量，而是想方设法成为网红产品。

这显然不是一种正常的市场现象，质量不过关、不合格的网红产品，不但损害消费者合法权益，还会倒逼一些公司企业和商家走上了重营销轻品质，重宣传轻生产的歪路。这无论是对于消费者，还是整个市场消费环境来说，都不是一件好事。我们希望能有更多商家回到追求产品质量、诚信经营的正途上来，也希望消费者多些消费理性，避免跟风、盲目消费。（天歌）