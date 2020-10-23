作为千年药都，河北省安国市秉承“种好药、做好药、卖好药”的理念，以中药材市场为载体，整合上下游资源，将种植、加工、仓储、物流、研发等各个环节并轨，产业聚集效应初步显现，一条全链条中医药产业群正在形成，实现了由“药材之都”向“药品之都”的蜕变，走出一条传统药材交易市场的转型升级之路。近日，记者在河北安国市药材交易市场进行了采访。

固本强基种好药

通过工厂化育种、良种快繁等方式，培育出基源正确、药材道地、品质纯正的种子种苗，力争使道地中药材更地道

秋日的阳光里，中药材散发出淡淡的药香。在安国现代中药农业园区现代中药种业基地，恒温恒湿的大棚内通风凉爽。育苗架上，麦冬、百合、铁皮石斛、蒲公英……株株种苗生机勃勃。安国市农业农村局党组书记王坤逐一介绍基地中药材育苗情况。

组培室培育的中药材品种有15个，主要是北方道地药材、八大祁药、太子参、铁皮石斛、半夏、金线莲等。通过工厂化育苗，保证药材的遗传性，通过提纯复壮，优选好种苗。与传统大田育苗相比，组培育苗具有快速繁殖、种质资源易保存、种苗整齐一致等方面的优势。

“组培育苗能够确保药材种苗‘根正苗红’，确保药材质量，这是种好药材的关键。” 安国现代中药农业园区总农艺师寇根来说。安国与北京中医药大学等9所高等院校合作，通过组培脱毒、良种快繁等方式，培育出基源正确、药材道地、品质纯正的种子种苗，制定了中药材种子种苗技术规范和质量标准16项，力争使道地中药材更地道。

“药材好，药才好。生产好药的关键，首先在于种植。”王坤说，近年来，安国市中药材种植面积常年保持在15万亩左右，质量好坏直接影响临床治疗效果。

长期以来，部分野生中药材资源流失、枯竭，中药材供应短缺的问题日益突出。为在源头上保证中药材的安全性，种出道地好药材，2016年3月，安国市实施中药材标准化种植工程，依托河北省中药材产业创新团队，与中国农业大学、陕西师范大学等8所高校、4家企业等技术创新载体合作，建设了1万亩中药材良种繁育基地和10万亩中药材标准化种植基地。

品质提升带动了农民增收。安国市明官店乡霍庄村中药材种植大户霍志军种植了50多亩祁菊花，使用提纯复壮后的种苗、高效生物农药、有机肥等，质量全部符合国家药典标准，以订单销售模式被企业高价收购。他说：“用了园区提供的祁菊花种苗，产量提高了30%，市场更愿意收购了！”

提档升级做好药

瞄准中药现代化的发展方向，更加注重“精细美”，使产品服用更加简单方便、用药量更准确

走在安国现代中药工业园区，只见道路两侧厂房林立，一派繁荣景象。

干净整洁的炒制车间、紧张有序的化验人员、忙碌装箱的工人身影……在聚药堂药业公司的厂区内，精细加工体现在中药材生产的各个环节。

“中药现代化的特征之一就是要更加注重‘精细美’，与传统中药饮片相比，中药配方颗粒具有纯度高、体积小、服用方便等优点，是中药现代化的发展方向。” 聚药堂药业公司董事长马占江表示。

目前的中药配方颗粒大多添加了辅料糊精或淀粉，干轧成不规则颗粒，到嘴里会立刻溶化，直接服用口感很差，基本只能冲服。但一些味道较重的中药配方颗粒，如黄连、全蝎、五灵脂等，冲服也很难咽下。聚药堂利用低温提取技术所生产的中药微丸，成品直径只有1到2毫米，且未加任何辅料，放入口中10秒钟不溶化，降低了口腔对中药的苦味和异味的感受，使中药产品服用更简单方便、用药量更准确。

聚药堂打破传统营销模式，在全国中药饮片行业率先建立了“互联网+”中药电子商务独立交易平台。终端客户可在平台实时了解最新产品报价并进行网上下单，利用公司在全国范围设立的中药仓储和物流网点，实现线下快捷配送。

马占江说：“公司没有一个业务员，完全是靠自主研发的B2B（商家对商家）平台，直接与终端医疗医药负责人对接销售。通过为客户提供数字化、智能化、一站式服务，实现了药材交易‘人在家中坐，药品上门来’，构建了诚信、高效、开放、共赢的中药生态圈。”

“我之所以选择留在安国创业，就是因为安国药都有着千年的药业历史积淀，这里的气候环境适宜，农民基本家家户户都种药材、懂药材，实验推广新品种有得天独厚的条件，给中药材科学研究提供了先天的便利条件。更重要的是，安国有干事创业的环境和氛围。”河北省中药材产业技术研究院院长徐煜茗说。

张伯礼、吴以岭、黄璐琦3位院士担任安国市中药产业发展顾问。北京同仁堂、中国中药、天津红日药业、漳州片仔癀、国药乐仁堂、河北百消丹等118家企业进驻园区，培育了“金貅”“金木”等一批本地知名品牌和著名商标。安国吸引越来越多的国内知名中医药企业，正在成为中医药行业投资兴业的“中医药硅谷”。

网上交易卖好药

扫一扫二维码，可全程追溯中药材的来源与去向，解决识别中药材真假、品质优劣等问题

湖南药商陈万可喜欢来安国采购药材，各地的道地药材在这里集中、中转、分销，总能买到他要的货。以前买药材，他要先在市场上逛，选好样品去检测，4—5天后等到检测结果才知道合不合格。有的药材要得急，等不及检测结果，只能靠碰运气。

数字化改造是传统产业升级的必由之路。2017年5月，安国数字中药都项目一期投入运营。该项目创新中药材电子交易、质量检测和全程追溯“三网合一”新模式，打造成统一仓储、统一标准、统一检验、统一交易、统一票据的“五统一”中药材专业市场。

“追溯体系让人心里踏实。现在我非常喜欢来安国采购，考察完市场，线上线下买都方便、放心！”陈万可说。他说的“线上”，就是安国的中药材数字化交易平台，其线下出售的中药材均可在网上找到，购买者如担心产品质量，还可要求店家出示实时药品质量检测报告。目前已有近30万名实名注册会员。

在数字中药都，每个商家都配有一个二维码。购买者通过扫描二维码可查看该商店在售药的第三方检测报告，内容包含药品产地、二氧化硫残留量、农药残留量、重金属及有害元素含量等信息。安国市作为国家中药材流通追溯体系试点，已将本地21个种植基地、98家GMP认证的中药饮片生产企业、65家GSP认证的中药饮片经营企业，1350个经营户纳入质量追溯体系。

“我们通过DNA条形码、分子鉴定等技术，结合药典、国际化标准，对中药材、中药饮片的安全性指标进行检测。确定合格后，方可进入统一的高标准仓库，并附上相应货品检测信息二维码。”安国数字中药都溯源体系负责人李秀旭说，利用信息化手段对药材种植、初加工、饮片炮制、仓储物流等信息进行采集，中药材产品实行二维码扫描查询，实现了终端中药材“来源可知、去向可追、质量可控、责任可究”的全程可追溯管理，解决了识别中药材真伪、品质优劣等问题。

在数字本草检测中心，记者看到检测人员正在认真做实验。立足安国中药材交易市场，数字本草检测中心建成3家实体实验室，成为全国最大的以检测中药材为主的第三方公共服务平台。3个实验室全部通过中国计量认证以及中国合格评定委员会的实验室认可。平台的建设解决了中药材“是不是、好不好、安不安全、好在哪里”四个问题。

实验室在运用显微鉴别、薄层鉴别、理化鉴别等手段外，还引入了先进的中药材DNA分子鉴定技术。数字本草检测中心负责人王欢介绍，中药材DNA相当于中药材的“基因身份证”，通过这项技术可以对药典中收录的500多种中药材进行基因鉴别。实验室仪器设备配备齐全，完全满足中国药典中药材及饮片的全项检测需求，目前中心已服务全国客户1500余家。

安国市委书记罗利说：“我们通过互联网、云计算、大数据等数字化技术，打造线上线下相结合、覆盖全产业链的中药材专业化公共服务平台，标志着安国从传统中药材交易市场向现代化交易市场转型升级。”

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 19 版）