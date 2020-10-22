安徽省太湖县弥陀镇：祝健

祝健，男，汉族，大专，1973 年6 月

工作单位：安徽省太湖县弥陀镇界岭村卫生室，从事医生工作27 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是一名普通的乡村医生祝健，现年47岁，工作在于湖北省交界处的弥陀镇界岭村卫生室。每天的日子似乎很平淡，在卫生室坐堂门诊，给乡下的“留守老人们”看病送药，健康体检。2020年1月新冠疫情的爆发打破了这份平淡与宁静。1月24日晚上我们卫生室就接到了医院领导下达的防控任务，25日大年初一回到卫生室就和其他同事一起带上一只性口罩，带上体温表和《太湖县武汉返乡人员摸底登记表》，和村领导一起上门对武汉返乡人员询访和开展防疫宣传工作。

1月25日，也是大年初一的下午，因为疫情形势严峻，在武汉1月23日发布封城令的情况下，我们也需要在与湖北省的交界处建立防疫卡点，严格检查湖北返乡车辆及人员。同时，还需要增加值班医护人员当晚在交界处值班。当任务下达时，那一刻我们的工作群里是寂静的，因为谁都不知道我们将面对的是什么样的环境和人员，我们也没有任何的防护措施。这时，我想到了电视上那一批批踊跃报名支援武汉的医护人员，一个个义无反顾的志愿者同志。我虽处“江湖之远”，但又何曾不想在这危难之时为国家和家乡人民贡献一份自己的力量呢？加上医生的职业道德，我便毫不犹豫对领导说：“那就让我做第一个吧”。记得那天下着雨，我带上家里仅剩的几个口罩和雨衣，立即奔赴防疫卡点。到了那里，我和随行的公安干警和政府人员，架起了小帐篷，贴好了防疫标语，随时检查过往的湖北返乡人员。

没有防护服，雨衣就是我们的防护服。当天气温比较低，体温抢在那样的环境没有作用，我们就放在口袋里捂热，没有可替换的口罩，我们就喷点酒精继续使用。在遇到困难的时候，我总想着，那些远在一线最深处参与防疫的援鄂医护人员，更是面临着医护设施短缺，救治任务紧急的重重困难。他们不怕困难，我们更能坚持。

除了在值班点值班之余，我还需要和卫生室里其他医生一起每天下乡为从湖北回来的、外县回来的返乡人员测量体温。每天下午还要统计数据，并上报和村里核对，参加村里的每天疫情商讨会。在此过程中28日还发生了一例从武汉返乡村民黄家萍因不明原因突发高烧38.4度的情况，我们立即将这一紧急情况上报给了村里的领导和卫生院，联系好疾控中心进行报备处理。病人当晚就被送到太湖进行隔离治疗和核酸检测，当晚所有人心中都怀揣着担忧和紧张。好在很幸运，检测结果显示阴性，我们心中不敢想象如果是确诊病例我们将面临着怎样的结果，我并不害怕自己个人的安危，我和其他医生更担心的是在我们这个缺乏疫情防控知识，缺少疫情防护措施的地方，能不能保证病毒不在我们这块地方“生根”。第二天我和王家林医生一起没有如何考虑承担起与黄家萍接触的16人进行居家医学隔离观察的任务，每天上午和下午为他们测量两次体温，一直到解除医学观察。

在黄家萍经过治疗回家后，还要进行14天的医学观察，此时我还是没有任何顾虑和考虑主动要求承担起来，每天进行两次体温测量。

经过我们接近三个月的日夜值守和不懈努力，这场防疫战也落下了尾音。看着被解封的防疫哨点，我心想：“总算结束了这场没有硝烟的战争”我们虽然不在疫情的中心，但回想起每天面对的困难和突发事件，却依然让人心头紧张。但好在结果是美好的，我们村作为与湖北省当时预情那么严重的地方，但无一人感染，需要医学观察的两百名返乡人员也都状况良好。心中还是高兴的，这也与各级领导和卫生部门领导的重视分不开。