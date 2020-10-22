安徽省寿县寿春镇：周玲
周玲，女，汉，中专，1973 年 8 月
工作单位：寿县寿春镇东津村卫生室，从事医生工作 23 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996年7毕业于六安卫生学校一直在卫生室工作，2016年七月在北京协和医院进修全科医生，2018年十月考取全科执业助理医师资格证。
自1998年从医以来，他在这个岗位上一干就是20年，无论刮风下雨、严寒酷暑，不管路途远近，总是接到病人电话就赶往病人家中，即使半夜三更出诊也是如此。遇到病情严重的，我就自己开车把病人送到集镇卫生院，对于经济条件困难的患者，他经常赊欠医药费或者直接免费提供治疗。
我不仅热爱农村医疗卫生事业，把患者的事当做自己的事，他还是个热心快肠乐于助人的人。
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