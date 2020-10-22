安徽省淮南市：许广凤

许广凤，男，汉，中专，党员， 1954 年10 月

工作单位：刘集乡前进村卫生室，从事医生工作44年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1975年参加工作，1978-1979在凤台县人民医院学习，2004-2007在淮南卫生社区学习毕业，并参加医疗救护，预防各种疾病及突发医疗和传染病预防工作，1986年荣获淮南市“优秀乡村医生”称号，评为抗洪抢险先进个人，淮南日报和凤台科技报并对其先进事迹进行登报，凤台电视台并进行专题报道。

一直本着认真负责的态度，爱岗敬业，扎根在农村最基层，遵守国家法律法规，严格执行规定的收费标准，坚持从医院药库进药，不乱渠道进药，不开大处方，不乱收费，并且在收费单据上让病人签字或按手印，让群众放心就医,一丝不苟地为辖区内服务的五个行政村3867名群众提供了医疗和基本公共卫生服务。有时候刚端起饭碗，就被病人叫走了，就是大年初一也没有清闲过，更谈不上节假日了。曾经有人问她：你这没日没夜的忙活，图个啥？又挣不到多少钱，有啥意思啊！她却笑了，心中有一个明确的答案：凭一个人的良心！一名医生的职业道德！

人生就像一个大舞台，每个人都扮演着不同的角色。她是一个在平凡医疗岗位上工作的乡村医生，她奉献的就是为居民提供优质的医疗服务，而优质服务的核心便是“爱”。她在卫生室工作，接触的大多数是慢性病患者、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人和老年人，所以除了医疗技术要过硬外，还有付出更多的爱心、耐心和细心。在这方面，我深有感受。

积极开展家庭医生签约服务，作为居民的首诊医生，为签约服务对象提供针对性的基本公共卫生、基本医疗、预约转诊、健康管理等联系协同的健康服务。就在前几天夜里，大概是1:30左右，一阵急促的手机铃声把她惊醒，她打开手机后就听到对方传来的是“快点，快来”的急促求救声，出于职业的敏锐，顾不得夜多深、天多冷，她拿起药箱，带上听诊器、血压表，骑上电动车飞快的来到病号家里。病人叫王维春，男，79岁，半夜起床去厕所，突然摔倒，口吐白沫，并不时左侧肢体出现抽搐，她立即给病人测了血压，血压是180/120mmHg,病人处于昏迷状态，凭她的经验告诉家属应该是脑出血，应当立即上院。没等家人反应，她已联系了120急救中心，在不到30分钟，120把病人接走，直接到了滨州医学院附属医院，做了开颅手术，手术很顺利也很成功。20天后病人好转出院，其家属拉着王芳的手眼角闪着感激的泪花说：“好孩子，多亏你了”，她欣慰的笑了。居民的健康幸福就是她最大的快乐，村卫生室就像一个大家庭，她们的服务就像温暖的春风吹进了村民的心中。