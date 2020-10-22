安徽省濉溪县：徐清风

徐清风，男，汉，中专，1976 年12 月

工作单位：徐清风内科诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2000-2020年濉溪县徐清风内科诊所。

徐清风，执业医师，从医20年，即参与基层社区的医疗工作，2000-2020年在濉溪县开办徐清风内科诊所，在这个不起眼的诊所默默无闻的工作了20个春秋。

医者，大善也。夫医者，非仁爱不可托也；非聪明理达不可任也；非廉洁淳良不可信也。自诊所创办以来，我就给自己立下了一条不成文的规矩，那就是只做医生，治病救人，不做医商，对患者有求必应，家庭困难患者不收药费，坚决不用假冒伪劣药品，我什么爱好也没有，不抽烟、不喝酒、不喝茶，电视也不看，一门心思就是看病、看医书，

天天琢磨中医药。行医本身就是一种行善，往大点说，就是看到有人需要帮助，必须伸出援手，这也是一份责任。”我是这么做的。

作为一个普通的基层医疗卫生人员，没有显赫的地位，没有耀眼的光环，只有每天忙忙碌碌工作在百姓中，每天只要一开门，便在这个100多平米的诊所里开始忙碌，熙熙攘攘的人群中听到最多的就是哇哇呀呀的婴儿哭闹，日复一日年复一年就这样重复中相同的工作，一杆就是19个春秋，工作虽然平淡，最欣慰的是看到患者康复后脸上露出灿烂的笑容。我的宗旨就是尽力让患者享受到更优质的医疗服务，努力学习医疗知识，总结创新，形成一套独特的诊疗技术方案。