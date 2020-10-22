热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网>>2020专题策划>>2020寻找最美基层好医生>>华东地区>>安徽

安徽省濉溪县：徐清风

2020年10月22日14:55 来源：人民网-人民健康网

徐清风，男，汉，中专，1976 年12 月

工作单位：徐清风内科诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2000-2020年濉溪县徐清风内科诊所。

徐清风，执业医师，从医20年，即参与基层社区的医疗工作，2000-2020年在濉溪县开办徐清风内科诊所，在这个不起眼的诊所默默无闻的工作了20个春秋。

医者，大善也。夫医者，非仁爱不可托也；非聪明理达不可任也；非廉洁淳良不可信也。自诊所创办以来，我就给自己立下了一条不成文的规矩，那就是只做医生，治病救人，不做医商，对患者有求必应，家庭困难患者不收药费，坚决不用假冒伪劣药品，我什么爱好也没有，不抽烟、不喝酒、不喝茶，电视也不看，一门心思就是看病、看医书，

天天琢磨中医药。行医本身就是一种行善，往大点说，就是看到有人需要帮助，必须伸出援手，这也是一份责任。”我是这么做的。

作为一个普通的基层医疗卫生人员，没有显赫的地位，没有耀眼的光环，只有每天忙忙碌碌工作在百姓中，每天只要一开门，便在这个100多平米的诊所里开始忙碌，熙熙攘攘的人群中听到最多的就是哇哇呀呀的婴儿哭闹，日复一日年复一年就这样重复中相同的工作，一杆就是19个春秋，工作虽然平淡，最欣慰的是看到患者康复后脸上露出灿烂的笑容。我的宗旨就是尽力让患者享受到更优质的医疗服务，努力学习医疗知识，总结创新，形成一套独特的诊疗技术方案。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准   为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】

流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！   一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn