安徽省蒙城县篱笆镇：王其辉

王其辉，男，汉，中专，党员，1963年12月

工作单位：安徽蒙城县篱笆镇篱笆社区卫生室，从事医生工作37年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1983年-2085年 在蒙城卫校学习，1986年7月-1998年12月 在篱笆镇王庙村从事医疗防疫工作，1998年12月 考取医士资格证书，继续在王庙村卫生室工作，2007年9月-2010年6月 在安徽六安卫校继续深造学习，并在王庙村卫生室主持工作，2010年12月，2013年10月，2015年1月，2018年8月等多次经过培训学习，2015年至今在蒙城县篱笆镇篱笆社区卫生室主持工作。

王其辉，安徽省亳州市蒙城县篱笆镇乡村医生，自1986年毕业，开始自己的乡村医生生涯。

今年9月，一名3岁多的孩子咳嗽了半个月，父母带着他去了好几个大医院都不见好转。后来经人介绍，十分着急的父母找到了李万芬。“当时那孩子眼睛不停地眨，肚皮也时常跳动，我初步判断应该是久病体虚，胃肠功能紊乱而致。”李万芬介绍。她通过中药膏方，再配合推拿，经过1个月的精心调理，治好了孩子的病。

多年来以自己的勤奋，忠诚，朴实，大爱和精湛的医术，扎根基层，为广大患者解决疾苦，成为人民心中的健康守护神！