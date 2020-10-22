安徽省蒙城县篱笆镇：王其辉
王其辉，男，汉，中专，党员，1963年12月
工作单位：安徽蒙城县篱笆镇篱笆社区卫生室，从事医生工作37年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1983年-2085年 在蒙城卫校学习，1986年7月-1998年12月 在篱笆镇王庙村从事医疗防疫工作，1998年12月 考取医士资格证书，继续在王庙村卫生室工作，2007年9月-2010年6月 在安徽六安卫校继续深造学习，并在王庙村卫生室主持工作，2010年12月，2013年10月，2015年1月，2018年8月等多次经过培训学习，2015年至今在蒙城县篱笆镇篱笆社区卫生室主持工作。
王其辉，安徽省亳州市蒙城县篱笆镇乡村医生，自1986年毕业，开始自己的乡村医生生涯。
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多年来以自己的勤奋，忠诚，朴实，大爱和精湛的医术，扎根基层，为广大患者解决疾苦，成为人民心中的健康守护神！
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