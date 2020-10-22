安徽省颍上县王岗镇：唐忠贺

唐忠贺，男，汉，本科，党员，1975年5月

工作单位：颍上县王岗镇王岗社区卫生服务所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992.7-1995.7 毕业于合肥庐州中华职业学校医士班（中专），2012.3-2015.1 毕业于安徽中医药大学（大专），2016.3-2019.1 毕业于安徽医科大学（本科），1995.7-1996.9 在颍上县人民医院实习，1996.10-1997.8 在淮南矿工医院实习，1997.8-2008.3 在王岗街道，办个体诊所（康复诊所），2008.4-2019.6 在颍上县王岗镇王岗社区卫生服务所，2010.12 取得国家执业助理医师资格，2012.10 取得安徽省初级药师资格，2014.9 取得公共营养师（三级），2015.9 取得中药调剂员资格，2015.10 取得国家执业药师资格，2017.11取得国家执业医师资格，2017.11 取得高级健康管理师 。

自从事乡村医生工作以来，在卫生局及镇医院领导下，认真开展各项医疗工作，全面贯彻上级领导布置的各项工作和任务，全面履行乡村医生的职责。

认真负责的做好医疗工作。“救死扶伤，治病救人”是医生的职责所在，也是社会文明的组成部分。医疗工作的进步在社会发展中具有不可替换的作用。为此，我抱着为患者负责的精神，积极做好各项工作，热情接待每一位患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者，受到了村民的好评。

本人还积极参加各项业务培训，不断吸取新的医疗知识，自己的业务水平也慢慢的有所进步，现在把握了农村常见病。多发病的诊断和治疗方法。在日常生活中严格执行各项工作制度，诊疗常规和操纵规程，一丝不苟接待并认真负责的处理每一位病人，从最大程度上避免误诊误治。还通过订阅大量业务杂志和书刊，网上查阅等手段，从而开阔了视野，扩大了知识面，不断加强学习，不断涉取新的营养，促进自己业务水平的进步。

每次到卫生院开会，我都认真听取积极完成上级领导布置的任务，积极的向广大村民宣传党和国家的惠民政策。在儿童计划免疫工作中，走家串户送儿童防疫针的通知单，做了不少实实在在的工作，对于儿童家长的询问总是耐心的给予解释，直至满足为止。开展农村合作医疗以来，更是在我和村民之间架起了沟通心灵的桥梁，我不厌其烦的向村民解释，宣传农村新型合作医疗的政策，并且认真执行上级政策。

自从踏进乡村医生的工作中，在各级领导的帮助和同道们的支持下，工作取得了一点点成绩，但与其他同道相比相差甚远，在今后的工作中，我要继续努力，克服不足，把握更好的医疗知识，争取创造更好的工作成绩，为广大村民朋友排忧解难。