安徽省桐城市黄甲镇：毛胜利

毛胜利，男，汉族，大专，党员， 1983年 10月

工作单位：桐城市黄甲镇卫生院，从事医生工作19 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2001年加入基层乡村医生队伍，2012年8月考入黄甲镇卫生院，2014年7月入党。2014年至2019年连续被黄甲镇人民政府、桐城市卫生局、桐城市卫生计生委、桐城市卫健委评为先进工作者，2018年至2019年被中共黄甲镇党委会评为优秀党员。

在今年的疫情防控工作开展以来主动取消休假，积极参与各项防控工作。各种报表整理上报，特别是发热病人的管理，每天按时督促各村室随访上报。因兼顾辖区内葛湾村的疫情包保医生，按照镇防控指挥部要求，每天和村干部一起，到返乡居家隔离的人员家中测量体温高，询问身体状况。