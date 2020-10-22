安徽省岳张集镇：吕宁

吕宁，男，汉，高中，团员， 1955 年6 月

工作单位：岳张集镇田岗村卫生室，从事医生工作45 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1976-2019.10.31在岳张集镇田岗村卫生室。

45年坚守，吕宁只记得“有病就得看，不能来的就上门去。早一秒钟到，人家就少一秒钟痛苦。治病是分秒必争的事”。

院长说：每年公共卫生都是第一名，省市检查都来这里。当然，要准确称出一个村医的分量，公平秤还在村民心里，村民会不约而同地把县人大代表的选票投在吕宁的名下，那几千张选票就是对他付出的认可。

人届花甲，怀旧心重。原来一天十几二十个病人，坐诊、出诊，白天忙晚上忙，深更半夜走山路，晚上去天亮回是常有的事。吕宁说，现在全村2100多人剩下不足500人，且老弱病残居多，虽病人少了，人清闲了，一天最多看五六个病人，反倒觉得压力更大。因为生病的多为留守老人。一发病没子女在身边，村医就理所当然地成了他们的“救命稻草”了。