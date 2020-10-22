安徽省亳州市蒙城县：陆鹏
陆鹏，男，汉，中专，1968年12 月
工作单位：安徽省亳州市蒙城县乐土镇柳林卫生室，从事医生工作30年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1990年6月毕业于蒙城卫校，1990年7-1993年在乐土医院学习上班，后为了更好地服务于基层，回到村卫生室工作，在此期间一直担任村卫生防疫与保健工作，1993年-2017村一直在卫生室工作，工作期间多次带领村卫生室争优创优。2017年至今在柳林卫生院中西医结合门诊部工作。
祖孙三代行医，视病人如亲人。病人有钱无钱，先看病用药，从不重于利益，在前几年里给村民看病，因乡村道路不好，自行车都骑坏几辆，风里雨里，冰天雪地一样下乡看病，从不叫苦。自己小孩顾不上都要先给别人看病，
至今一直为病人守护，服务于基层的心从不消退，衷心的真心的热爱这份工作！
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