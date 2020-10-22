刘梅，女，大专，群众

工作单位：寿县迎河镇瓦房村卫生室

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年毕业于淮南卫校，2010年取得助理医师证，2015年进行与蚌埠医学院，2015年取得执业医师资格证并长期在基层工作，多次获得上级表彰。

自1998年从医以来，他在这个岗位上一干就是20年，无论刮风下雨、严寒酷暑，不管路途远近，他总是接到病人电话就赶往病人家中，即使半夜三更出诊也是如此。遇到病情严重的，他就自己开车把病人送到集镇卫生院，对于经济条件困难的患者，他经常赊欠医药费或者直接免费提供治疗。

刘梅不仅热爱农村医疗卫生事业，把患者的事当做自己的事，他还是个热心快肠乐于助人的人。