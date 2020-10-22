安徽省阜阳市：李志刚
李志刚，男，大专
工作单位：安徽省阜阳市太和县洪山镇医院
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2000年6月毕业于阜阳市卫校，2003年在阜阳肿瘤医院学习一年，2005年在阜阳市第五人民医院眼科进修1年，2010年取得执业医师证，2012年至2018年在社会服务站工作，2018年4月至2019年5月在太和县中医院耳鼻喉科进修学习，2019年6月至今在太和县洪山卫生院工作.
幼时对医学就异常热爱，家贫求医道路艰难。因家庭条件有限仅能依靠借书来扩展自己知识面，每每借书时用亲手将书抄在自己笔记中，在约定的期限内将书返还。
外出求学时，艰难的生活条件并没有使我对医生这个职业的热情减弱，反而使我的意志更加坚定。学习生活总是这么短暂，不知不觉中我也踏上了工作岗位。
背着医箱，拖着鞋子，行走在泥泞的乡村小路之中。隆冬时节，刮着猛烈的寒风，雪有好几尺深，四肢上的皮肤受冻裂开都不知道。回到屋舍，四肢僵硬动弹不得。但还是凭借着自己的坚强意志做到了如今。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn