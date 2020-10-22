安徽省阜阳市：李志刚

李志刚，男，大专

工作单位：安徽省阜阳市太和县洪山镇医院

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2000年6月毕业于阜阳市卫校，2003年在阜阳肿瘤医院学习一年，2005年在阜阳市第五人民医院眼科进修1年，2010年取得执业医师证，2012年至2018年在社会服务站工作，2018年4月至2019年5月在太和县中医院耳鼻喉科进修学习，2019年6月至今在太和县洪山卫生院工作.

幼时对医学就异常热爱，家贫求医道路艰难。因家庭条件有限仅能依靠借书来扩展自己知识面，每每借书时用亲手将书抄在自己笔记中，在约定的期限内将书返还。

外出求学时，艰难的生活条件并没有使我对医生这个职业的热情减弱，反而使我的意志更加坚定。学习生活总是这么短暂，不知不觉中我也踏上了工作岗位。

背着医箱，拖着鞋子，行走在泥泞的乡村小路之中。隆冬时节，刮着猛烈的寒风，雪有好几尺深，四肢上的皮肤受冻裂开都不知道。回到屋舍，四肢僵硬动弹不得。但还是凭借着自己的坚强意志做到了如今。