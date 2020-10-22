安徽省涡阳县：李欣欣

李欣欣,男,汉,大专,团员出生年月1971年

工作单位：个体诊所,从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996年毕业于安徽省中医学院，1996--2002年淮北矿工总医院实习并工作，2003年来到谯城区担任乡村医生，2006年12月取得医师执业助理师，

2012年12月取得执业医师

李欣欣自1996年毕业后开始从事基层医疗工作医生。20多年来，李欣欣医生在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注精力和心血，守护当地群众的健康。从事乡村医生工作以来，李欣欣医生为无数患者排解病痛，为当地群众直接减免诊费数十万元。凭借崇高的医德、精湛的医术，赢得了广大群众的信赖和赞誉。每年都会参加各种学习，只为自己的医术更加精湛，能够为患者朋友提供更好地服务。