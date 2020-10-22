安徽省阜阳县：金贺峰

金贺峰， 男，汉，中专 政治，党员，1970年1月

工作单位：口孜镇钓台村卫生室，从事医生工作29 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1989年9月-1991年7月在阜阳县卫校学习 ，2.1991年7月-1992年10月阜阳市二院，1992年-2019年钓台村卫生室

“不管寒来暑往，不管什么时候，只要患者一个电话，我都会赶到家里来看病。”金贺峰名字可谓家喻户晓。1992年便回到家乡当起了乡村医生。其间，他放弃了很多到大医院工作的机会，毅然留在村里为村民们治病，这一干就是27个春秋。

“金医生真是个好医生啊！对俺关心，看病服务周到，我们村里人都信任他。”一患者说。一个患者去年年底不小心摔伤做了手术，至今躺在床上休养，要打消炎药水。这天又到了打针的时间，患者的家人拨通了我的电话。接到电话后的我立刻骑车赶到患者家里，帮她检查和输液。“不放弃任何一个病患，是一个医生的本分。乡村们“经常在路上遇到我，背着药箱去看病。”村民说。二三十斤重的药箱装满各种药品，更装着我对村民的责任与爱心。

“有时患者要输液，患者家人怕我等太久，提出输完液后他们帮着把针头拔出，但我不放心，一定要等患者输完液，处理好所有事后才回家。”