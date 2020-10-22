安徽省淮南凤台县：蒋中菊

蒋中菊，女，汉，1979 年 9 月

工作单位：安徽淮南凤台县桂集镇彭伍村卫生室

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年毕业于凤台县卫校，1917年取乡村全科助理医师。

2017年11月取得全科助理医生资格，悬壶济世，对医疗事业不懈准求，对患者热情细心的服务是我们一生的理想，不忘初心扎根基层。提起蒋中菊的名字，没有人不为她那强烈的事业心、高度的责任感和对工作的认真劲所折服，也没有人不为她那质朴、正直、平易近人和为病人无限关怀、无私奉献的品行而赞叹。她脚踏实地、坚忍不拔，孜孜不倦、刻苦钻研，全身心投入外科临床诊治和研究工作，即视事业如生命，待患者如亲人、用平凡的事迹诠释了一名医生全心全意为人民服务的天职。