安徽省阜阳市：段飞
段飞，男，汉，1982年2月
工作单位：个体诊所
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2002年9月——2005年7月在安徽省中医学院学习
2005年9月——2006年10月在阜阳市第二人民医院临床实习
2007年4月回到洪郢村卫生室参加工作
2008年12月取得医师执业助理师
2011年7月取得执业医师
2011年4月取得安徽省全科医师
自2005年毕业后开始担任乡村医生。13年来，段飞立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注精力和心血，守护当地群众的健康。凭借崇高的医德、精湛的医术，赢得了广大群众的信赖和赞誉。从事乡村医生工作以来，段飞共接诊病人25余万人次，出诊近万人次，从不收取诊费，为当地群众直接减免诊费数十万元。曾多次受阜阳市相关部门的表彰。
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