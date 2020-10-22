世喜—瓦克战略合作发布会在京召开

10月21日下午3点，《“筑安全 护未来”世喜—德国瓦克战略合作暨新品上市新闻发布会》在北京召开。北京申创世纪信息技术有限公司旗下世喜品牌与瓦克化学（中国）有限公司就创新硅胶原料领域，达成深度战略合作。

世喜—德国瓦克战略合作暨新品上市新闻发布会

北京申创世纪信息技术有限公司创始人兼 CEO 王浩表示，此次世喜与德国瓦克战略合作达成，我们希望以身作则，也希望对行业规范起到进一步推动作用。

瓦克化学中国区副总裁胡文涛表示，就我们新推出的低挥发份液体硅胶Elastosil LR5040而言，世喜是我们母婴行业内的第一个合作伙伴，也是为其定制产品的唯一用户。我们希望通过提供创新的低挥发份液体硅胶原料，助力中国婴儿护理产品更为安全、生产更为高效节能。”

该负责人表示，据相关报告显示，2020年，母婴行业整体规模达到3.6万亿元，2015-2020年复合增速高达15%。面对高速成长的万亿市场的大蛋糕，母婴电商、母婴社群以及做内容商的从业者等纷纷入局，再加上母婴品牌商及母婴服务机构线上线下齐发力，使得行业前景光明。然而，母婴行业在10多年的快速发展过程中，因少了时间的沉淀，加上大多区域连锁也同时处在摸索前进的阶段且交流沟通不能敞开透明化等原因，母婴行业现存在的问题也比较明显，比如经营成本快速上涨，毛利快速下降；供应链采购体系不足；整个行业缺乏行业营运标准，安全质量不能保证等。其中，安全问题令千万母婴家庭倍感焦虑。

随着消费升级，顾客已经不再满足于为了“买货”而“买货”，他们更看中商品所带来的附加属性，更加注重母婴用品的安全品质。该负责人表示。