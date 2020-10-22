李杨:践行央企责任 打造医疗器械全产业链平台

10月19日，在上海召开的CMEF博览会上，国药集团中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）发布了“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案”。

据了解，该方案在去年秋季CMEF展会发布后，历经一年演进与实践，取得多项成果。同时也在整个供应链的场景中发掘了更多的应用场景与改进机会。本次发布的“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案”将以医疗器械新生态的视角，沿袭FLI+“全流程、精益化、智能化”的理念，为医疗器械生产厂家、经销商、医疗机构提供更加精准化的服务。

“在新医改政策的推动之下，生产企业、医疗机构有了更多的需求，如何通过医疗器械供应链的变革，帮助医院进一步降低管理成本，提高管理效率，从而实现医院的数字化管理，需要我们在医疗器械供应链这个领域不断地自我革新。”国药器械党委书记、总经理李杨介绍，“新推出的‘FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案’将建立医疗器械全程追溯系统，以国药器械的经营网络及行业数据库做支撑，从厂家、经销商到医院终端的全链条商品、企业资质，电脑、手机一键扫码即可实现全流程追溯，帮助经销商提高物流效率与准确性，实现流通配送、物流运输、终端销售的全程追溯可视化。”

此次疫情突发，国药器械通过自身渠道优势，第一时间将防护物资发往武汉及全国各个地区。与此同时，为了更好地践行央企责任，承担对重要战略物资的自主生产与储备，国药器械同奥美医疗用品股份有限公司进行合作，于今年4月共同出资设立国药奥美（湖北）医疗用品有限公司，研发生产口罩、湿巾等防护用品，为应急物资保障体系提供了有力支持。“国药奥美的成立既是疫情应急需要，也是国药器械工业布局的新起点。我们希望通过创立稳定的，有广泛推广性的全国产品线，进一步强化经营网络的资源整合与协同，增强网络凝聚力。除此之外，未来我们也将寻找合适的机会，在更多的细分领域进行布局。”李杨补充道。

值得一提的是，国药器械除了试水工业，在医疗服务领域也有了很多作为，通过区域肾病服务中心、区域诊断中心、区域洗涤中心等模型的建立，未来公司将通过复制这些模型在全国形成连锁化的趋势。对于国药器械今后的发展，李杨认为，国药器械将来绝对不仅仅是一家流通企业，更长远的布局是成为高度专业化的医疗器械全产业链平台。“作为国内目前最大的医疗器械流通企业，公司还有很多提升的空间和挖掘价值，‘十四五’期间，我们将重点关注流通、工业、服务三个业务体系，通过供应链数字化、区域一体化、垂直一体化、适应性机制四项核心举措实现国药器械高质量发展。”

面对疫情带给整个医疗器械行业的影响，李杨提出，作为这个行业的相关企业必须积极参与到国家应急物资保障体系建设中来，“因为这次疫情暴露我们很多的不足和瓶颈，国产医疗器械短板需要广大同道一起努力来补齐。国药器械愿意在这个目标上以各种方式跟大家共同合作来突破国产医疗设备的瓶颈，为未来公共卫生体系的建设贡献一份力量。”