维生素D缺乏或加重新冠重症

近日，广西壮族自治区人民医院多学科科研骨干与美国纽约州立大学林梢教授团队共同合作的临床研究成果刊发在《美国营养学会杂志》上。该成果初步揭示了维生素D缺乏与新冠肺炎重症存在潜在关联，为后续进一步深入研究奠定基础。

据悉，他们将新冠肺炎患者的相关资料数据与健康人进行对照研究后发现，新冠肺炎患者的维生素D水平和比率显著低于健康人，尤其以重症患者维生素D水平降低更为严重。值得一提的是，预测模型结果显示，血浆25（OH）D水平低于41.19nmol/L可能更容易导致新冠病毒感染，或者新冠肺炎更容易进展为重症。因此，对于新冠肺炎患者而言，监测维生素D水平，及时予以补充，将血浆维生素D水平维持在较正常的状态，可能有利于康复，避免进展为重症新冠肺炎。对于广大高风险人群以及易感人群，日常合理补充维生素D有利于新冠肺炎的防治。

既往大量数据表明，维生素D具有抗病毒作用，它可以直接干扰病毒的复制，同时具有免疫调节和抗炎作用。有研究显示，血清内维生素D水平在30ng/ml以上，可使流感发生率减低大约7倍；维生素D缺乏会增加呼吸道感染风险；而维生素D应用能减轻呼吸道感染的症状，特别是能降低感染性疾病重症率。这项研究也提示，补充维生素D可能有助于治疗新冠肺炎。（记者谭德军 通讯员廖鑫 邓梅秋）