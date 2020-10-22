空巢老人 空的是“心”

刚刚过去的国庆长假，不少人晒“后备箱的母爱”，其所呈现的亲情和温情让人为之动容，而其背后的老人空巢心理健康问题更需要我们时时关注。

国家统计局最新数据显示，截至2019年我国60周岁及以上老年人口约2.5亿，占我国总人口的17.9%。随着我国人口老龄化程度的逐渐加深，老年人心理健康问题日渐凸显，成为社会不得不面对的议题。

海南日报记者了解到，由于老年人心理、精神问题不断增多，海南省安宁医院细分出独立的老年精神科，收治相应患者。本期健康周刊邀请省安宁医院老年精神科副主任陈圣丽介绍老年精神健康的相关问题。

陈圣丽介绍，不少老人长期一个人生活，常常会感到孤独寂寞，很多时候还会怀疑自己是否还有存在价值，容易陷入无趣、无助状态，时间一久，很容易出现心理健康问题，如精神抑郁、睡眠障碍、分离焦虑症、脑器质性精神病等，有的老人甚至会产生自杀行为。

调查发现，空巢老人存在心理问题的比例达60%，而达到疾病程度，需要医学关注、心理干预的空巢老人，比例占10%~20%。

“我们常接诊到一些老人，看遍了医院各个科室怎么也查不出问题，兜兜转转一圈才发现其实是精神健康出了问题。”陈圣丽说，很多子女往往会觉得老人不开心，只是情绪问题，不是疾病，往往患者及家属存在的认识误区是导致患者延误诊治的最重要原因。

还有一种是躯体疾病所致精神障碍。躯体疾病所致精神障碍是一类患病率较高的精神障碍，60岁以上人群患病率高，随年龄的增长患病率呈不断上升趋势。这种疾病知晓率低，就诊率也很低，往往在综合医院非专业科室没法查出，使得老人们延误治疗。

那么，针对老年人的心理健康问题，家人、养老机构该怎么做？陈圣丽建议：

首先，老人要学会调整心态，接受现实。对生活保持积极态度，平时空闲时间多，可以多出去走走，与邻居、亲戚常往来，培养多种兴趣爱好，如围棋、太极、跳舞等，丰富生活，减少孤独寂寞感。

其次，子女们应该多花点时间和心思在老人身上，不要觉得孝顺老人就是多给钱，有得吃有得穿就行了，要多关心老人的生理和心理情况，尽量多回家、多打电话，让老人感受到关怀。如果发现老人出现身体或心理问题，要带老人及早就诊。

最后，社会也应该完善养老模式，提高医疗保障水平，要尽量让老人在吃好住好的前提下，丰富精神世界，让老人感受到晚年幸福。（记者 马珂）