市场监管总局：慈溪大润发售进口亨利活力坚果薄脆燕麦片等9批次食品不合格

人民网北京10月22日电（董童）日前，国家市场监管总局于官网发布的《关于9批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取食用农产品、茶叶及相关制品、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、肉制品、婴幼儿配方食品、保健食品等15大类食品607批次样品，检出其中食用农产品、酒类、方便食品、蜂产品、肉制品等5大类食品9批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、兽药残留超标、质量指标不达标、食品添加剂与标签标示值不符、质量指标与标签标示值不符等。

其中，浙江省慈溪大润发商贸有限公司销售的、标称上海市普陀区品渥食品股份有限公司进口的亨利活力坚果薄脆燕麦片（原产国：乌克兰），大肠菌群、霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。

监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

浙江省慈溪大润发商贸有限公司销售的、标称上海市普陀区品渥食品股份有限公司进口的亨利活力坚果薄脆燕麦片（原产国：乌克兰），大肠菌群和霉菌检验结果分别为1700CFU/g；120CFU/g；160CFU/g；320CFU/g；15CFU/g及80CFU/g；90CFU/g；120CFU/g；60CFU/g；90CFU/g ，不符合食品安全国家标准规定n=5，c=2，m=10CFU/g，M=102CFU/g和n=5，c=2，m=50CFU/g，M=102CFU/g。检验机构为宁波海关技术中心。

兽药残留超标问题

甘肃省天水市秦州区永翠食杂店销售的、来自陕西省咸阳市武功县宝和养殖场的乌鸡，恩诺沙星检验结果为485μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

甘肃省天水市秦州区小岛水产品经营店销售的乌鸡，恩诺沙星检验结果为402μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

甘肃省天水市秦州区广东活鲜城销售的牛蛙，恩诺沙星检验结果为291μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

甘肃省天水市秦州区自立水产经销部销售的多宝鱼，恩诺沙星检验结果为259μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

甘肃省天水市秦州区宏协海鲜店销售的牛蛙，恩诺沙星检验结果为132μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

质量指标不达标问题

淘宝网巴味鲜食品（经营者为四川巴味鲜食品有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称天津市盛福园蜂产品制造有限公司制造的槐花蜂蜜，果糖和葡萄糖检验结果为25.6g/100g，不符合食品安全国家标准规定的≥60g/100g。检验机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。

食品添加剂、质量指标与标签标示值不符的问题

拼多多闽农山哥（经营者为福建省泉州市安溪县蓬莱镇百乡园食品店）在拼多多（手机APP）销售的、标称福建省晋江博远食品有限公司生产的儿童海苔肉酥（海苔味），山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）检验结果为0.0174g/kg，不符合产品标签标示要求的不得检出。检验机构为广东产品质量监督检验研究院。

拼多多冷家家客酒类旗舰店（经营者为贵州省仁怀市孝当先酒业销售有限公司）在拼多多（手机APP）销售的、标称贵州省仁怀市信康酒业有限公司监制的、贵州百年沙酒业集团有限公司生产的赤魂台国酱（白酒），经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现，其中酒精度检验结果为51.2%vol ，不符合产品标签标示要求的52%vol—54%vol。贵州百年沙酒业集团有限公司对产品真实性提出异议。经贵州省市场监管局核实，该批次赤魂台国酱（白酒）产品系贵州省仁怀市孝当先酒业销售有限公司冒用贵州百年沙酒业集团有限公司厂名生产包装销售产品。

公告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成天津、上海、浙江、福建、四川、贵州、陕西、甘肃等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。