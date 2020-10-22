中医认为，“发为血之余”“肾其华在发”，头发的疏密、润燥、泽枯等状态，不但是肾气盛衰的外在表现，更反映人体血气盈亏的状况。突然发现白发增多，“秃”如其来时，意味着初老症状已经呈现。想拥有一头茂密又有光泽的头发，除了善于舒缓压力、保证睡眠时间，摄入足量营养外还可常喝补益气血、固肾填精的八宝养发粥。

具体为：熟黑芝麻25克、核桃仁25克、桑葚20克、黑豆30克、枸杞15克，炒薏米30克、莲子30克、黑糯米40克。把黑芝麻和薏米洗净后，放进铁锅中以慢火焙香，铲起备用。其他材料略洗一下浸泡半小时。全部材料放进瓦煲中，加入清水，大火烧开后转小火熬至绵软。食时可调入蜂蜜，早晚各1碗。

方中，黑芝麻性平，归肝、肾、大肠经，其色黑入肾，能益气血、补肝肾、乌发美发、润肠通便，常用于治疗肝肾虚损、精血不足、须发早白。核桃、桑葚均为补肾佳品，常与黑芝麻搭配，用于滋肾生发。莲子性平味涩，素有“脾果”之称，有健脾益胃、通利血脉、补肾固精的功效。枸杞味甘性平，入肝、肾二经，擅长滋补肝肾、养血补虚。黑糯米又称“补血米”“长寿米”，有显著药用功效，能滋阴补肾、健身暖胃、活血润发，其补益作用缓和而持久，常用于产妇、虚弱者、老者补身。黑豆有“肾之谷”之称，入肾经血分，其味甘性寒，能补肾乌发、养血利水，因其有下气之功，故有降浊之力，补中带泻，补而不腻。脱发患者常头油较多，是由于浊阴上逆、阻碍清窍、精血不能上荣所致。方中并非一味补肾养血，更有薏米健脾利水祛湿，黑豆清热降浊，使气血畅通，达到美发乌发的目的。▲