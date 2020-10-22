日本政府欲将福岛核废水排入大海引巨大担忧

【记者连线】

据日本媒体近日报道，日本政府已确定方针，要将东京电力公司福岛第一核电站积存的核污染水降低放射性物质浓度，而后排放入海；本月之内相关内阁成员会议将确认这一决定。报道称，经济产业省官员本月中旬访问福岛县，向当地说明处理核污水的情况以及应对舆情的计划等。

有分析认为，尽管日方宣称这些核污水排放前已经过处理，但鉴于日本政府和福岛核电站运营商东京电力公司在核事故处理和污染物排放方面曾有隐瞒行为，核污水入海仍有对周边海洋生态环境及渔业资源产生负面影响的可能。

巨大体量的含氚核废水令人生畏

2011年3月11日，东日本发生大地震并引发海啸，导致福岛第一核电站发生大量放射性物质泄漏，酿成继苏联切尔诺贝利核电站事故之后最严重的核事故。由于反应堆炉心熔融，持续冷却堆芯作业产生的废水以及雨水、地下水流入反应堆设施，形成了大量核污水，并仍在不断增加。据日媒报道，对于这些核污水，东电公司采用多核素去除装置进行过滤处理，但这种装置无法有效去除核污水中具有放射性的氚。经过处理的含氚污染水被存储在大型罐体内，截至今年9月已有123万吨，预计2022年夏季达到容量极限。

对于这些核废水，日本政府和东京电力公司一直没有拿出理想的解决方案。最初，日本设想通过排入大海、蒸发排入大气、埋入地底以及在核电站内新建储水罐等方式解决。日本政府负责处理福岛核污水问题的一个委员会今年2月发表报告称，将经过处理的核污水排入海洋或蒸发排入大气是“现实选择”，其中排入海洋在技术上更为可靠。但是，巨大体量的含氚核废水让人生畏。按照日方的说法，氚排入海中对人类健康影响相对较小。但资料显示，人类如果持续暴露在氚辐射下，可能会导致细胞死亡、DNA遗传损伤。

对于日本核污水排放问题，日本政府和东电公司在福岛核事故处理方面有过多次“不诚实”记录。在核事故初期，日本政府宣称“核事故影响有限”“善后处理进展顺利”，但事实并不像日本方面描述的那样。东电公司在事故初期就已知道堆芯熔毁，却试图隐瞒真相。有关核污水问题，东电公司曾声称，自2011年6月后福岛第一核电站没有新的放射性污水排入海洋，但后来又承认有受污染的地下水流入海洋。

多数日本国民明确反对核废水排入海洋

计划向海洋排放核废水的消息一出，再次引发日本国内及国际社会的担忧。日本《读卖新闻》围绕核废水排放大海一事展开的民调显示，50%的日本国民表示反对。在今年3月进行的调查中，有68%的人仅认为应该暂缓决定，但在日本政府决定将核废水排放大海后，明确反对的意见明显增加。

首先站出来表示反对的是日本渔业及农林业从业者。在日本2018年出口的9068亿日元农林水产品中，水产品占25%，“水产调制品”占8%，谷物占5%，果蔬占5%。今年10月1日，菅义伟内阁会议提出了新的农林水产品出口目标，计划到2030年扩大到5万亿日元，达到2018年的5倍多。如果日本实施核污水排入海洋的计划，势必影响日本农产品及渔产品出口。自福岛核事故发生后，很多国家和地区都限制进口日本农产品和渔产品，例如韩国政府自2013年起禁止从福岛等8县进口水产。2019年4月，世界贸易组织对日韩围绕水产品进口的争端作出终审裁决，日本败诉。

10月15日，日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏分别会见环境大臣小泉进次郎和经产大臣梶山弘志，表达了强烈反对“放污入海”的立场。岸宏称，“风评恐将对渔业前景造成毁灭性打击。日本渔业从业者总体上对此表示绝对反对”。小泉进次郎则回应称，“这对国家来说是个非常重大且无法回避的课题，无论如何都要在切实听取大家想法的基础上作出决定。一旦作出决定，环境省将继续努力取得福岛和全国渔业从业者的信赖”。岸宏16日还向日本政府递交请愿书，表示渔业从业者一致反对核污水入海。

周边国家希望日本信息透明充分协商

日本周边国家都在密切关注福岛核污水排放问题。有分析认为，如果日本政府处理不当，恐怕将影响日本与周边国家关系。韩国外交部本月16日表示，韩政府已启动跨部门应对机制，密切关注事态发展。韩方一直要求日方在核污水处理上做到信息透明并与国际社会保持沟通，且应优先考虑对周边环境和人体的影响。2019年8月，韩国要求日本解释福岛核污染处理事宜，担心此事可能影响参加东京奥运会的运动员的健康安全。中国外交部发言人在日前的例行记者会上表示，希望日本政府秉持对本国国民、周边国家以及国际社会高度负责的态度，深入评估福岛核电站含氚废水处理方案可能带来的影响，主动及时地以严格、准确、公开、透明的方式披露信息，在与周边国家充分协商的基础上慎重作出决策。

日媒在最近的报道中称，即便日本政府决定将核污水排放入海，核污水也需进行再处理后才排出，需要添置新的设备，并接受原子能监管委员会的审查。目前距实际排放可能还有两年时间，预计整个排放过程需要三十年。众所周知，日本福岛核事故造成放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生了深远的影响。核污水排入海洋带来的长期影响难以评估，一旦造成严重后果将难以挽回。

面对反对声浪，日本政府只是一再表示，最终决定尚未作出，并不断强调，核废水经稀释后排放，其中的有害物质氚是安全的。究竟日本政府是否会在重重压力下拿出更可行的替代方案和切实解决问题的诚意，人们正拭目以待。（记者 张冠楠）