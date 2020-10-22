婴幼儿用奶瓶奶嘴有了强制性国家标准

记者21日从市场监管总局获悉，婴幼儿用奶瓶和奶嘴有了强制性国家标准。该标准首次明确了使用安全技术要求，规定了产品或产品销售包装上应标注的购买信息、材质标识、使用说明、安全警示内容，填补了使用安全方面标准的空白。

市场监管总局21日发布20项国家标准，涉及婴幼儿用品、纺织产品、鞋类产品等民生领域。

纺织产品标准提出了更加严格的有毒有害物质限制要求，通过检测残留在产品上受控物质残留量，反向控制有毒有害化学物质的使用，对于引导绿色染料和助剂研发、绿色生产工艺升级和行业高质量发展具有积极作用。纺织品抗真菌性能测定等3项检测方法标准，有助于识别产品抗菌功能真实性，降低有毒有害物质影响。鞋类产品领域的3项标准等同采用国际标准，可满足人们“穿的舒适”的需求，有利于持续提升我国鞋类产品的国际竞争力。（记者 赵文君）