王辰：弘扬抗疫精神 发展卫生健康事业

科技日报讯 （记者江耘）“2月1日夜里抵达武汉，次日有了建‘方舱’的想法，3日早上向省里提出后，中央指导组马上拍板决定，当天中午去看场地，晚上开始建设。”

“我们刚到武汉，正碰上连续的阴雨天，城市氛围很悲凉。不少医务人员也被感染，但依旧前仆后继。”

……

10月20日，在杭州举行的全国政协重大专项工作委员宣讲团浙江宣讲报告会上，全国政协常委、中国工程院副院长王辰现场讲述自己的武汉抗疫经历。

病人数量不断增加、防疫物品短缺、病毒传播机制不明朗……国内新冠肺炎疫情暴发之初，王辰临危受命，担任湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部综合专家组召集人，提出了建设“方舱医院”的重要建议并推动其落实。从2月1日至4月7日，他在武汉坚守66天。

彼时的武汉城内，大批病人涌向医院，远超医院收治负荷，挤在楼道里等待救治的病人会加剧感染。若不从源头上控制住疫情传染，患病人数会源源不断地增长。为此，王辰建议用会展中心、体育馆等容量大的地方建造“方舱医院”，“既可迅速搭建起来，能收治大量病人，而且可操作性强。”

“虽然比不上定点医院，但在当时医院饱和的情况下，方舱医院提供了一个集中收治病人的场所。”王辰补充道，还保持着干净卫生，基本的生活物资都配备齐全，患者能够得到科学的照顾，病情加重的患者可通过绿色通道转移到定点医院。

回想起方舱医院内“居民配合隔离，医护人员舍生忘死，医患互相鼓励”的场景，王辰现场感叹道，“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”这一伟大的抗疫精神，在武汉得到了充分的体现。这也反映了党中央的英明决策和“人民至上、生命至上”的理念。

“从疫情中我们也应该思考：在科技方面，在组织方面，在专业管理方面，我们有没有进一步提升的空间？”王辰表示，21世纪是生命科学的世纪，而医学是生命科学的核心。“因此，我们必须发展好医学卫生健康事业，将其摆在优先位置。要‘知止而后有定’，过程中还要符合科学规律和社会规律。”