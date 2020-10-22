常喝纯净水导致缺钙 没有必然联系！

或是出于对自来水的口味、洁净度的担忧，或是单纯为了方便省事儿，如今越来越多的人，特别是生活在都市的年轻人，会将纯净水作为主要的饮用水来源。

然而，前不久网上流行起一个说法：常喝纯净水会导致缺钙。事实真是如此吗？

我国居民的饮用水主要包括以下几大类：自来水、纯净水、人工矿化水、天然饮用矿泉水和其他饮用水。

其中，自来水是以地表水或地下水为天然水源，经过一系列处理工艺后再输入到各家各户，是目前最普遍的生活饮用水。

纯净水一般以自来水为水源，专业机构通过各种手段，过滤掉杂质，但在这个过程中，也将钾、镁、钙、铁和锌等人体必须的矿物质元素一并去掉了。

人体是否缺钙，与多种因素有关，除了钙元素的摄入量外，还包括年龄、激素水平、机体生理和病理状况、维生素D的营养状况、用药情况等等。换言之，钙的摄入量是影响钙营养状况的主要因素，但并非唯一因素。

从钙的摄入来看，2013年中国营养学会推荐的成人钙每日摄入量为800毫克。日常膳食是人体中钙元素的主要来源，在众多食物中，奶及其制品、花生、黑芝麻、紫菜、黑木耳、小白菜等食物的钙含量丰富且吸收率较高，尤其是奶及其制品是膳食钙的良好来源。

至于饮用水，虽然说对钙元素等矿物质的摄入能起到一定作用，但其效果依据水质硬度的不同，存在着比较大的差异。世界卫生组织建议，最适宜的生活饮用水硬度约为170毫克/升，其中钙元素只占到40%。按照每人每天饮用约1.2升水的平均水平来计算，正常情况下从饮用水中摄取的钙最多只有100毫克，明显低于膳食提供的钙含量。

因此，饮用水显然不是人体钙元素的主要来源，而且目前尚无研究表明，纯净水与缺钙之间存在着必然的因果关系。

但由于纯净水在加工过程中，确实会在去除杂质的同时过滤掉矿物质，因此纯净水偶尔喝喝没关系，但不推荐将其作为日常饮水长期饮用。从科学、经济和卫生等角度综合考虑，白开水还是最适合人体的饮用水，专家也提倡以白开水作为长期主要的饮用水。

（来源：科学辟谣平台）