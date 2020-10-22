体育旅游，可以多些文化味儿

在北京世园公园的花木芬芳中小跑漫步，在河南新乡太行山南麓越野穿林，在海南三亚的海上乘风破浪，在青海海西州柴达木盆地驾车驰骋……今年“十一”假期，很多人循着国家体育总局、文化和旅游部联合发布的“2020年国庆黄金周体育旅游精品线路”，踏上了一段可心的旅程。

作为旅游产业和体育产业深度融合的新兴产业形态，体育旅游的概念近年来持续走热，以现场观赛、参与体验、参观游览为主要形式，相关产品和服务不断涌现。值得从业者注意的是，体育旅游需要做出特色，尽量避免千篇一律。而独特的品牌形象，则要通过与资源禀赋、文化积淀的深度融合去寻觅和塑造。

日前，2020年如意甘肃自行车骑游行落幕。在6天的骑行中，车手饱览张掖的丹霞、酒泉的胡杨林、敦煌的雅丹等独特风景，也在阳关、玉门关、莫高窟追抚古丝绸之路的悠长古韵。

国内高水平车队参赛，提高了活动的观赏性；相对轻松的短距离组，则兼顾大众的休闲行。赛道设置上结合地域风貌、赛程安排上留足时间……这些做法都是为了让参与者在比赛的同时也能品读当地厚重的历史文化。作为甘肃“交响丝路·如意甘肃”旅游形象品牌的一环，这项活动善于发掘当地的历史文化，进而将之作为特色，发展思路已有较为清晰的模样。

体育旅游融入文化元素，往往能够产生独特的风采和魅力。沙家浜风景区红色户外拓展、重访徐霞客腾冲之旅等体育旅游精品线路都体现了这一特色。

“以文塑旅、以旅彰文”，文化与旅游密不可分。体育旅游也不能让人“只有身体在赶路”，而是要让人一路欣然奔向山水风光、人文风情，在领略运动之美、自然之美的同时感悟文化之美。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 15 版）