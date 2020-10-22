美食家推荐：慈姑陈皮鸭的做法
陈皮拥有复杂的香气，而慈姑粉糯的口感则可以最大化吸收酱汁里陈皮的香味，作为佐料却毫不逊色于鸭肉。
材料：光鸭半只，慈姑250克，冬菇50克，陈皮1/3片，姜片30克，葱段15克，盐、糖、生粉、生抽、老抽、蚝油、花生油各适量。
做法：将光鸭洗净斩件，以盐、糖、生抽、生粉拌匀；陈皮水发后切丝备用；慈姑洗净刮去外皮后一开二；冬菇洗净起十字刀，开锅下油，下姜片，放入鸭件大火翻炒至香气溢出。加入水、蚝油、生抽和少许老抽，下慈姑、冬菇和陈皮，慢火焖煮20分钟后转大火收汁，上碟下葱段即成。
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