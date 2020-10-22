霜降靓汤：栗子白果炖土鸡

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气健脾、补益肺肾

推荐理由：霜降汤水

材料：鲜栗子150克、白果8粒、干淮山20g、去芯莲子肉20g、土鸡300克、瘦肉50g、无花果2粒、姜片适量（3-4人份）

烹调方法：

栗子、白果去壳去皮，洗净。淮山、莲子稍冲洗。土鸡斩杀后处理干净，去皮及脂肪，斩件飞水。瘦肉洗净，切块，飞水。大炖盅内加入所有材料，加水9分满，武火煮沸后，改用文火炖约1个小时，加入少量食盐调味即可。

汤品点评：

明天是霜降，正是吃栗子的季节了。栗子的营养价值丰富，但以碳水化合物为主，对于血糖异常者，我们会建议控制分量同时减少主食量。栗子味甘、微咸，性平，具有益气健脾、补肾强筋的作用，古代医书是这样描述栗子的：“栗，肾之果也，肾病宜食之”。补肾建议生吃，将鲜栗子风干后，细细嚼碎、慢慢咽下。用栗子配合淮山、莲子，加强健益脾胃效用。

十月底仍为秋末，不能忘记补肺，白入肺，选择色白、收涩的白果，以“上敛肺金除咳，下行湿浊化痰涎”，对脾肾两虚、不能固摄者尤其合适，与汤中各材料同用，共奏补益肺脾肾祛痰之效。但白果有小毒，故注意要先将棕红色种皮去掉，且不要多吃，尤其小孩子。