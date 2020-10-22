粮食产量有望连续六年1.3万亿斤以上

18日，河北省承德市滦平县金沟屯镇金沟屯村农民驾驶收割机收割有机水稻 供图/新华社

金秋十月，稻谷飘香。前三季度我国粮食生产形势如何？当前秋收、秋种进展如何？在农业农村部21日举行的发布会上，有关负责人介绍了粮食生产最新情况和进展。

秋粮收获近八成 丰收已成定局

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，当前秋粮收获已近八成，进度与去年同期相当。其中，西南、黄淮海和西北地区收获过八成，进度同比略快；长江中下游地区过六成，受9月中下旬天气影响，水稻等作物生育期推迟，收获进度同比略慢；东北地区收获近八成，受天气等影响，收获高峰期比常年推迟约一周。她表示，近期东北天气晴好，土壤散墒较快，秋收进度明显加快。目前倒伏作物已基本收完，预计月底前大面积收获基本结束。

特殊之年，粮食生产交出了沉甸甸的成绩单。农业农村部数据显示，今年夏粮、早稻已经丰收到手，分别比上年增加24.2亿斤和20.6亿斤；秋粮是全年粮食生产的大头，丰收已成定局。今年粮食产量有望连续六年稳定在1.3万亿斤以上。种植结构持续优化，优质专用小麦面积占比达到35.8%，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积预计连续5年增加。

农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚表示，农业生产形势较好，成为国民经济运行的突出亮点，“三农”压舱石作用更加凸显，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。

粮食面积增加对增产贡献率超50%

今年粮食生产经历了新冠肺炎疫情、南方洪涝、东北台风、草地贪夜蛾等影响，何以再获丰收？

刘莉华表示，粮食取得丰收，是多方共同发力的结果：党中央、国务院对抓好粮食生产格外关心，中央及时印发了《当前春耕生产工作指南》，分区分级恢复春季农业生产秩序。经国务院同意，农业农村部向各省区市政府下达了粮食生产的目标，这是多年没有过的；国家继续实施了稻谷、小麦最低收购价政策，籼稻最低收购价在连续三年调低的情况下，今年有所提高，释放了重农抓粮信号。统筹整合资金40多亿元支持双季稻生产。中央财政在预算紧张的情况下，继续保持玉米、大豆生产者补贴资金规模总体稳定，及时下拨重大病虫害防控资金和农业生产救灾资金；各级农业农村部门部署打好战疫情保春耕、抗洪涝保“双抢”、抗台风减损失、防病虫保丰收四场攻坚战，布设了草地贪夜蛾“四条阻击带”和沙漠蝗“三道入侵防线”。广大农民群众响应号召，克服疫情和灾害影响，辛勤耕耘。

她表示，据初步测算，今年因粮食面积增加，对增产的贡献率超过了50%。同时，各项减灾增产技术措施落实到位，加上大部分地区光温水匹配较好，有利于单产提高。

“我国地域辽阔，每年都有灾害发生，部分区域受灾并不等于全国粮食减产。对我国粮食生产影响最大的是旱灾，常年因旱灾损失的粮食占全年粮食损失一半左右。但今年雨水多，干旱的影响明显偏轻，总体还是有利的。”刘莉华说。

全国冬小麦播种进度已近六成

农业生产是四季歌。目前，在做好秋收的同时，秋冬种已经全面展开。

刘莉华介绍说，今年秋种的地区大部分墒情适宜。据最新农情调度，全国冬小麦播种进度已近六成，比去年同期快3个百分点；冬油菜播种过四成，长江中下游地区因为水稻收获有所推迟，因此油菜播种进度同比略慢。

据了解，下一步，农业农村部将重点抓好秋粮收获和秋冬种。组织好机具调配，做好抢收，减少损耗，确保颗粒归仓。合理安排种植结构，及时腾茬整地，落实关键技术，提高播种质量。

同时，继续抓好节本增效和病虫害防控。深入开展化肥农药零增长行动，因地制宜推广抗旱节水品种和节水灌溉技术。推广小麦药剂拌种，继续抓好草地贪夜蛾防控。

魏百刚表示，农业农村部将组织各地及时安排做好农资供应，及早研究制定小麦最低收购价政策并及时公布，稳定农民种植预期和种植面积，为明年夏粮丰收奠定基础。

据新华社