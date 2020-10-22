网红美容仪 该“种草”还是“拔草”？

提拉、紧致，能祛皱变年轻，能够让脸型变更好看……近些年，家用美容仪因宣称能够利用光电科技解决皮肤问题，满足了许多消费者居家美容的需求，迅速成为网红产品，不少消费者纷纷“种草”。

日前，广东深圳市消费者委员会对电商平台上热销的家用美容仪组织比较试验，召集消费者对这些美容仪的清洁导入效果进行主观评测。结果发现，部分美容仪的效果并不明显，甚至存在伤害风险……

10款样品中6款镍释放量偏高 或引起皮肤过敏

这次比较试验一共从电商平台上选取10款关注度高、销量好的家用美容仪。其中，5款为微电流型美容仪，涉及品牌NuFACE、娜蜜丝、康堡仕、金稻和黎珐，另外5款为电离子型美容仪，涉及品牌SKG、松下、MKE、Notime和雅萌，基本涵盖了家用美容仪的畅销品牌和类型。

调查中记者了解到，家用美容仪在使用时与皮肤直接接触，如果按摩头或手柄的金属镀层中有害物质超标，就有可能存在健康安全风险。

由于目前我国对家用美容仪产品没有专门针对镍释放量的限值要求，这次比较试验参考欧盟法规的相关要求进行检测，结果显示10款美容仪的样品中有6款超出限值要求。

这6款产品全是热销品牌，其中镍释放量检出值最高的样品还是一款知名品牌产品。经检测，这款样品的按摩滚轮部位镍释放量超出欧盟限值要求的近80倍，手柄部位镍释放量是欧盟限值的近150倍。

目前我国市面上的家用美容仪普遍采用金属离子电镀工艺，加工过程中加入镍可以增加产品的耐磨性，让美容仪的金属镀层更光亮。但镍是最常见的致敏性金属，长期或反复地使用镍释放量不符合要求的产品，可能引起过敏症状。

皮肤科专家表示，我国约有20%左右的人对镍过敏。深圳市消委会消费调查发现，消费者使用美容仪时都会与皮肤直接接触，每次使用时长平均为10到15分钟。医学专家表示，这样的使用频率足以导致镍过敏人群出现不同程度的过敏症状。

两款样品不符合标准 存在低温烫伤风险

因宣传具有温热导入、提拉嫩肤等美容效果，带有加热功能的家用美容仪备受消费者青睐。这次比较试验针对加热型美容仪的工作温升进行检测，两款样品不符合标准要求，使用时存在低温烫伤的风险。

记者通过搜索发现，反映使用加热美容仪后皮肤被烫伤的消费者也不在少数。医学专家表示，热源在41℃以下对人体是安全的，46℃以上就能导致低温烫伤。温度越高，接触时间越长，皮肤的损伤程度就越严重。

记者注意到，市面上加热型美容仪的温度普遍都在40℃以上甚至更高，一旦产品温控不好就有可能导致使用者被烫伤。

商家宣称多重美容效果 测评显示不明显

在众多热销的家用美容仪中，有不少都将清洁和导入效果作为主推卖点，进行大力宣传。这次比较试验对家用美容仪宣称的这些美容效果组织消费者主观评测。

20名普通消费者首先对5款宣称具有清洁效果的美容仪的二次清洁卸妆效果，进行评测打分。结果显示，5款美容仪样品使用清洁功能卸妆不如日常人手卸妆干净，二次清洁效果也不明显。

除了清洁效果，将导入效果与单纯敷面膜5分钟进行对比，测试两种效果的皮肤含水量，结果显示5款家用美容仪温热导入效果均不明显，并没有广告宣传的效果。

光电强度达不到医用设备输出量级 家用美容仪效果微乎其微

医学专家表示，家用美容仪宣称的光电科技在医疗美容领域被统称为光电治疗，对应的是专业的医疗设备。目前，家用美容仪只是小家电分支下的皮肤毛发护理器具，不属于医疗器械管理范畴。出于安全因素的考虑，家用美容仪的光电强度远达不到医用设备的输出量级，美容效果自然也就微乎其微。

行业专家告诉记者，由于不属于医疗器械管理范畴，家用美容仪的效果不要求临床验证，目前我国没有家用美容仪美容效果的相关标准。为增加销量，一些企业销售时炒作概念，消费者的实际体验往往达不到宣传得那么好，监管难度不言而喻。

根据记者进一步了解，国家相关部门目前正在主导制定国际上互认的家用美容仪安全标准，预计将于明年发布，届时将等同转化为国家强制性标准来采用实施。企业将有必须执行的标准，监管有了强有力的依据，美丽也就有了安全保障。

据新华社