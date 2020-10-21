“O”型血心梗风险低

多项研究发现，血型与心血管疾病发病率存在密切关联。美国《转化医学年鉴》杂志刊登我国一项最新研究发现，与非O型血（A型、B型和AB型）人群相比，O型血人群罹患心梗的风险更低。

为确定血型与冠状动脉斑块特征的相关性，哈尔滨医科大学附属二院心血管病医院院长、心内科主任于波教授团队对257例急性冠脉综合征（ACS）患者的相关数据展开梳理分析。这些患者平均年龄59岁，男性占80%，其中O型血患者71人，非O型血患者186人。研究人员对参试患者的3个重要血管进行造影检查。O型血组患者检出121个斑块，非O型血组患者检出329个斑块。研究人员通过OCT（光学干涉断层成像）技术对两组患者的斑块特征进行对比分析。结果显示，与O型血组患者相比，非O型血组患者脂弧更大、纤维帽更薄、薄壁纤维粥样斑块（TCFA）更多；最突出的是A型血患者，斑块纤维帽最薄、TCFA数量最多。

多项研究也证实O型血降低心梗的优势。荷兰格罗宁根大学一项136万多名参试者的荟萃分析发现，非O型血人群罹患心脏病及心梗的风险比O型血人群高出9%。《中华心血管病杂志》刊登一项由阜外医院和武汉大学人民医院研究人员联合完成的一项新研究发现，与其他血型人群相比，A型血人群的总胆固醇和坏胆固醇水平更高，冠心病风险更大。O型血急性心梗患者受损动脉更可能自发再通，而A型血患者很困难。（林 烽）