双肩包底硬侧薄 对脊柱好

广东省中医院大骨科主任 林定坤

在街上，我们常能看到被书包压弯后背的学生，或者背着电脑包赶公交的上班族，很多老人外出游玩也常用双肩包。过沉的物品、不佳的书包设计和错误的背书包方法，容易导致脊椎受到不必要的伤害。

首先，要选一个合适的书包：1.书包的背板和底部要偏硬。背板、底板质地偏软的书包，装载物品时容易因重量产生大幅度变形，导致重心频繁改变，影响身体重心的稳定性。一个质量好的书包，需要有偏硬的背板和底板，才能保证装载重物时不易变形，重心稳定，不对脊椎造成不必要的伤害。2.书包侧面要够薄。为孩子选购的书包需要相对薄一些。薄书包限制了物品被前后甩动的范围，使位置相对固定，减少因为重心频繁变动造成的脊柱负担。3.书包内部重心前置。书包内放置书本时，尽量把重物放在贴近身体的一侧，让书包重心尽量与身体重心靠近，尽量让躯干只承受一个向下的力。如果重心偏后，就会出现对躯干向后拉的力，导致含胸、驼背。4.物品放置要两边一样重。如果一边轻一边重，容易导致左右肩膀受力不均衡，引起高低肩。5.可将内容物固定，不晃动。有条件的话可以选择内部带有固定带的书包。通过保持重心的稳定，让脊柱处在相对均衡的直立状态，减少行走中书包重心变动，避免脊柱疲劳。6.C形贴背。这种设计能够更好地贴合背部生理曲度，使胸椎受力情况更好。平面贴背会对背部形成一个向前的力，不利于脊柱整体的受力平衡。7.背部透气。书包背部设计应该考虑到透气性，保持空气流动，加速汗液蒸发，减少在脱下书包后颈椎骤然受凉而导致颈椎病的风险。8.无刺鼻异味。选购书包时要注意观察书包内部是否有刺鼻的气味。如果有，有可能是不合格产品，会对健康产生威胁。

其次，正确背包也能护脊椎。许多人把肩带放得很长，背包拖到屁股上。这样书包重心向后移，拉扯上半身。上半身为了抵抗向后的拉扯力，自然导致含胸、驼背、颈前探等体态，且颈肩部的肌肉容易紧张劳损。正确的方法是调整肩带至紧贴背部，尽量让背包重心垂直向下，减少对上半身向后的牵拉力。此外，扣上胸带和腰带，调动胸部、腰部肌肉参与负重，让背部自然挺直，头颈回到中立位，避免颈部过度前伸，也能减轻颈肩部疲劳。▲