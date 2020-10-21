很多老中医看病，病人一进门，已知大概，让人惊叹不已，其实这只是因为他望诊的功夫到家了，也就是“望而知之谓之神”的道理。观察人体表象，可以探知脏腑的健康状况，为诊治提供思路。

望口唇。脾开窍于口，其华在唇。脾脏功能是否正常，主要看唇。嘴唇肌肉厚实丰满，脾脏就好，气血生化有源；嘴唇偏薄，颜色枯槁，唇色偏淡，则脾运欠佳，气血不充足。脾主运化，若运化失常，则食物不能转化成精微物质，不能运化水湿。因此，脾胃病的调理重在运化。水湿困脾，就要燥湿健脾；气血亏虚，应当补益脾气。日常当调畅情志，避免忧思郁怒，以防肝气犯脾；饮食上避免肥甘厚味滋腻，最好进食具有化湿健脾功能的食物，如山药、薏米、芡实、茯苓等。另外要劳逸结合，适度锻炼。

望肩背。《素问·金匮真言论》云：“病在肺，俞在肩背。”《素问·脉要精微论》谓：“背者，胸中之府”。肩背厚实宽阔，是人体阳气充盛的表现。《灵枢·本脏篇》称：“好肩背厚者肺坚，肩背薄者肺脆”。也就是说，肩背肌肉丰满，外形平衡匀称，厚实有力，说明肺脏功能好；后背肌肉薄则肺不好。“肺坚则不病咳上气，肺脆则苦病消瘅易伤”，所以肺病往往反映在肩背上。两肩上纵，多为肺失宣降，见于喘咳久病；两肩下垂，肩背微拱，多为气虚、气短。肺为娇脏，喜润恶燥，平时多吃滋阴润燥的食物，尤其在秋季，吃点藕、秋梨膏、百合等养肺润肺。

望耳朵。肾开窍于耳，肾病望诊在于耳。《灵枢·本脏篇》：“耳坚者肾坚，耳薄不坚者肾脆”“肾坚则不病腰背痛，肾脆则善病消瘅易伤”。可见耳朵坚挺厚实，肾脏就坚实，不易患腰背痛的毛病；耳朵薄瘦软弱，肾脏就脆弱，容易患病。肾脏的调理，当以补益为主。由于黑色入肾，日常调理可以多吃黑色食物，如黑豆、黑芝麻、木耳、桑葚等。其次，调理脾胃的运化功能，使气血生化有源，补养后天以资养先天。平时经常按摩耳朵，也可以健肾壮腰，增强听力，益寿延年。▲