受访专家：

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 何 丽

中华医学会健康管理学分会主任委员 曾 强

中国香港绿惜地球环境倡议总监 朱汉强

你还记得上一次在家做饭是什么时候吗?快节奏的生活下，聚餐、外卖成了多数人的日常。近日，《中国循环杂志》刊登一项中国台湾的研究提示，在家做饭次数多的人更长寿。与从不做饭的人相比，每周做饭大于5次的人，死亡风险降低50%。研究同时指出，当下43%的人不做饭，17%的人每周只做1~2次。

全球自己做饭的人在减少

“上班996，午餐和晚餐都在公司解决，没必要自己做饭。”“买菜、洗菜、切菜、炒菜，忙活半天才做好，吃完还要洗碗筷、擦桌子，下班后实在没体力和时间来做饭。”“想吃啥点外卖就可以，费心费力也不一定能做好。”……10月13日，记者在北京国贸附近随机采访了58位路人，他们最小的23岁，最大的46岁，被问及是否在家做饭，仅有6位中年女性表示“偶尔在家做晚饭”，因为“有小孩要照顾，不得不做”。部分受访者表示，周末偶尔在家做饭，但要“看心情”。

早在2014年，中国食品科学技术学会的一项调查就显示，我国67.1%的人认为传统烹饪方式麻烦，18~30岁中，仅有8.8%愿意在家做饭。中国互联网络信息中心近期公布的数据也印证了这一点。截至2020年6月，我国网上外卖用户规模已从2017年的2.95亿增至4.09亿，占全部网民的43.5%。受今年疫情影响，1月至5月新增外卖企业10.6万家(以工商登记为准)，较2019年同比增长766%。

外卖数量激增，餐饮店面就餐人数也没见少。商务部数据显示，刚刚过去的十一假期，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，多地餐饮市场火爆,等位现象络绎不绝。某网红餐饮店表示，排队1000桌是“正常现象”。

不仅中国，很多国家的人都不爱做饭了。美国著名作家迈克尔·波伦曾指出：如今美国人每天平均只会花费27分钟去做饭，还不到1965年的一半。英国居家做饭也越来越少，速食食品和冷冻食品销量大涨。新加坡各个社区都配有“食堂”，人们根本不用自己下厨。

中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院主任曾强表示，人们做饭少了，主要有三点原因：第一，做饭时间成本过高，“做饭的仪式感”让现代人觉得繁琐、浪费时间精力。第二，生活节奏加快、社会分工越来越细，餐馆、外卖、方便食品、自动食品售卖机等，基本可以覆盖每个人对“吃”的需求，做饭不再是必备技能。第三，“90后”一代人，从小习惯了衣来伸手，饭来张口，导致会做饭的年轻人少之又少，从小到大没碰过锅碗瓢盆的不在少数。

在家做饭是对健康负责

经常有人问，学生族可以吃食堂，上班族可以点外卖，每天那么累了，为什么还要自己做饭呢?专家表示，平时多在家做饭，才是对自身健康负责任的表现。

降低患病风险。哈佛陈曾熙公共卫生学院研究员对10万人进行调查分析后发现，与经常外出吃饭的人相比，经常在家吃饭的人2型糖尿病风险较低。此外，甲肝、肺结核、幽门螺旋杆菌等传染病，最容易在共餐中传播，外出就餐不用公筷，餐具不洁，都有可能感染上。曾强表示，自己做饭，可以保证餐具清洁、食材新鲜、烹调健康和调料合理。还可以根据自身情况来调整，更易实现营养均衡。

养成吃动结合。很多人讨厌在家做饭，主要是不喜欢收拾餐桌、刷碗洗筷。俗话说，饭后走一走，活到九十九。虽然饭后不推崇剧烈运动，马上快走也不行，但起身做做家务则非常适宜。据统计，以每小时计算，洗碗、收拾餐具大约能消耗136千卡，拖地可消耗200千卡，扫地消耗250千卡，就连倒垃圾都可以消耗150~200千卡。在舒缓的运动中，可促进胃肠蠕动，帮助食物消化。相反，饭后直接瘫在沙发上看电视、玩手机，容易发生腹部肥胖。

远离餐桌浪费。不同于在家吃饭，食材可以按需购买，顿顿都能吃到新鲜的。但外出就餐，吃不了要打包，或干脆剩下倒掉;点外卖层层包装、一次性材料浪费又很严重。中国香港绿惜地球环境倡议总监朱汉强表示，今年新冠期间，我国香港居民一周购买约2110万次外卖，泰国塑料垃圾日增800公吨，新加坡2个月内垃圾增加逾千公吨。不仅造成粮食浪费，塑料垃圾在海洋中漂浮或沉降，最终都会通过食盐、蔬果、饮水和空气回到人类体内，危害人类身体健康。

促进家人感情。美国约翰·霍普金斯大学研究发现，经常自己动手做饭的人，比不做饭的人幸福感更强，这是因为制作食物时付出的努力增加了价值感。研究还显示，经常在家吃饭的孩子，不容易心情低落或饮食紊乱。做饭的意义不仅限于吃。在中国人的观念中，一家人围在餐桌前，是阖家团圆的象征。洗菜、切菜、做饭，全家分工协作，每人做道拿手菜，与家人交流烹饪经验，增添浓浓的生活情趣，更能体会生活的烟火气以及平凡生活的美好。

别丢了在家做饭的传统

美国哈佛商业评论研究院研究员艾迪认为，当今，烹饪和缝纫的处境很相似。未来，烹饪也将变成一种爱好，而非生活必须。庆幸的是，新冠疫情期间，在家做饭成了一种全球热潮，很多人找回了做饭的乐趣。想要坚持在家做饭，又不被忙碌的生活压垮，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽建议不妨做些改变：

选用智能锅具。传统明火蒸、炒、炖、煮方式，油烟大不健康，对厨艺要求也高。可以找些“替代品”，比如炒菜用电磁炉、蒸东西用电蒸锅、烙饼用电饼铛等。煮蛋器、豆浆机等厨具，可使烹饪省时、省力，同时保存营养。

换个制作方法。煎炸、翻炒等烹调方式程序复杂，换成蒸、煮、拌等做法，不仅简便，也更加营养。黄瓜、番茄、紫甘蓝、生菜、甜椒、圆白菜等很多脆嫩蔬菜都适合凉拌。肉类可以一次多做些，分装成小份放入冰箱，吃时只需加热即可。

备好食材。下班再去买菜做饭确实让人心生疲惫，可以在周末或空闲时多储备一些食材，比如各种杂粮、杂豆，保质期长;干蘑菇、海带、木耳、银耳等易于存放;鱼虾禽畜蛋奶类，可提前购买;绿叶菜不好存放，建议少量多次购买，但耐储存的大白菜、花菜、白萝卜、胡萝卜、芹菜等存放一周没有问题。如今各种线上买菜APP比较流行，里面有各种食谱做法，甚至搭配食材一键购买，非常方便，可供选择。（记者 雷妍）