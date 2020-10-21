国家卫健委发布提示，米酵菌酸中毒病死率超50%
建议不食用酵米面类食品
记者20日从国家卫生健康委员会了解到，黑龙江鸡东县一家庭聚餐致9人死亡的原因是米酵菌酸引起的食物中毒，国家卫健委建议不制作、不食用酵米面类食品。
国家卫健委发布提示指出，2020年10月5日黑龙江鸡东县发生一起因家庭聚餐食用酸汤子引发的食物中毒事件，9人食用后全部死亡。现已查明致病食物是被致病菌污染的酸汤子。
提示指出，北方酸汤子是用玉米水磨发酵后做的酵米面食品。夏秋季节制作发酵米面制品容易被椰毒假单胞菌污染，该菌能产生致命的米酵菌酸，高温煮沸不能破坏毒性，中毒后没有特效救治药物，病死率达50%以上。
据了解，北方的臭碴子、酸汤子、格格豆，南方的发酵后制作的汤圆、吊浆粑、河粉等最容易致病。
提示指出，酵米面中毒的主要原因是使用了发霉变质的原料，虽然通过挑选新鲜无霉变原料、勤换水能够减少被致病菌污染的机会，但为保证生命安全，最好的预防措施是不制作、不食用酵米面类食品。（据新华社 记者陈聪）
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