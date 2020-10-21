绝经后女性，需防范“骨脆脆”偷袭

“要像关注‘三高’一样关注女性骨质疏松问题，同时要对骨质疏松症疾病进行科学管理”。中国医学科学院北京协和医院骨科主任医师王以朋教授近日在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时这样呼吁。目前，全球每3秒钟就会发生1例脆性骨折；在2012-2022年期间，预计中国每年骨质疏松相关骨折总数增加155%。10月20日是一年一度的世界骨质疏松日，今年中国主题为：强健骨骼，远离骨折。

骨质疏松症女性发病率是男性4-6倍，绝经期后发病率明显增加

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨的微观结构退化为特征的，致使骨的脆性增加以及易于发生骨折的全身性骨骼疾病，属于一种代谢性骨病。骨质疏松症分为原发性和继发性两大类。多发于老年人，女性多于男性，脑力劳动者发病率高于体力劳动者。脆性骨折是骨质疏松症最严重并发症，多发生在椎体、髋部和腕部，骨折后1年内因各种并发症的死亡率可达15%～20%，50%以上的幸存者会遗留终生残疾。

王以朋对记者表示：“骨质疏松症患者如果不骨折，大家一般不太重视，门诊患者也是按照日常方式处理。然而，这类患者一旦发生骨折，会给家庭、社会、公共卫生带来很大损失，特别是患者自身非常痛苦。” 2018年，国家卫生健康委发布的首个中国骨质疏松症流行病学调查显示，50岁以上与65岁以上骨质疏松症患者中，农村骨质疏松症患病率比城市发病率高。女性发病率是男性的4~6倍，65岁以上女性发病率超50%。特别在女性50岁左右绝经期后，骨质疏松症发病率会明显增加。

王以朋告诉记者，骨质疏松症常常无声无息就悄悄而来，患病后可导致身高下降、驼背、骨痛，最严重还会发生脆性骨折。脆性骨折就是站立的高度和较低处的跌倒都会造成骨折，严重情况下有时咳嗽一下就造成了椎体骨折。因为骨质疏松会导致骨量减少、骨密度下降，所以在日常生活或受到轻微外伤时，就容易发生骨折。此外，还有桡骨远端和髋骨骨折。从统计学数据观察，如果一旦发生椎体、四肢、髋关节等各部位脆性骨折，患者生命周期明显比自然生存的人要短得多。

王以朋指出，女性绝经期后第一年失去骨量是7%。男性骨量流失比女性少，因为男性本身骨总量比女性多，且由于劳动负荷等原因，男性的骨结构与女性不同，所以男性骨质疏松症发展速度会比女性慢很多。性别影响在城市和农村虽有一定差异，但总体没有特别大变化。女性18岁达到最大骨量，而男性20岁达到最大骨量。之后，男性和女性继续发展少量骨量，但男性更多于女性。

雌激素变化与骨质疏松密切相关，脆性骨折女性占比约79%

骨质疏松症和女性体内雌激素的改变密切相关。由于骨量低而致骨密度降低，绝经前妇女因潜在健康状况或药物等因素皆可导致骨质流失；另外，一些孕妇在怀孕期间有暂时性骨质疏松症等所导致的骨质疏松症。

脆性骨折会消耗大量医疗资源，给患者带来巨大痛苦，还牵累整个家庭。王以朋说，仅有20%髋部骨折患者可恢复到骨折前生活状态，有50%无法恢复，更可悲的是还有约25%的患者在1年内就去世了。此外，骨折还会给患者及其家属带来经济损失，一次髋部骨折直接产生的医疗费用约为3万元。

统计显示，2015年有近270万例次骨折，到2035年预计会发生483万多例次骨折，2050年大约599万例次，其中女性占比约79%。

检测骨密度和正规治疗可减少骨折，规范化社区管理流程可以预防二次骨折

骨密度检测是诊断骨质疏松症的金标准，也是预防骨质疏松症的主要方法。数据显示，在所有骨质疏松症的住院病人和门诊病人中，做过骨密度检测的只有总人数的20%，此外，仅有36%的患者获得诊断，6.5%的患者接受正规抗骨质疏松症治疗。

“目前中国只有24%的患者在发生脆性骨折后得到规范治疗，这中间还有很大差距。”王以朋对记者表示，目前主要慢性病如高血压、糖尿病、冠心病、脑血管疾病等都有非常清晰的主诊科室和主要治疗科室，但对于骨质疏松症，医院里往往没有一个专门科室，而是分散在多个科室。比方说，绝经后妇女的骨质疏松症治疗分散在妇科、内分泌科、骨科，另外老年科、放射科也和骨质疏松症治疗有很多关系。因此骨质疏松症是需要跨学科管理，针对患者做针对性治疗，比如说绝经后妇女需要做激素治疗，内分泌要做骨代谢调整。为此，王以朋呼吁：“我们需要付出更多努力去改变中国骨质疏松性骨折的诊疗格局。”。

王以朋告诉记者，目前女性骨折患者面临的另一个问题是，第一次骨折出院后，由于后续管理跟不上等原因，有些患者出现二次骨折，因此我国一些医院目前都在探索脆性骨折后的管理模式，包括骨折患者回到社区后的活动、理疗、后续的康复和进一步治疗，由谁来监督、督促和管理等。目前在国外比较成功的骨质疏松症管理项目是“骨折联络服务”（FLS），这个项目专注在骨质疏松性骨折患者，患者出院以后有规范化管理流程，有人随访、管理、督促其回医院复查并进行康复治疗。

王以朋认为，对于骨质疏松性骨折患者的长期管理，一定要让政府相关部门参加，在政府、医生、社会各方的共同支持下，才能得以实现。目前，国家卫生发展中心、中国妇女发展基金会和安进中国携手发起的“骨力计划”将在近期启动，为“健康中国2030”保驾护航。（记者 彭芸）