久坐不动，卧床不起 这个要命的病静悄悄来临

20岁年轻人因脚扭伤卧床，在床上玩了三天游戏，没想到却引发肺栓塞需要急救。坐飞机十几个小时旅行，有些人懒得喝水和活动，结果下肢红肿疼痛，出现了下肢静脉血栓。目前血栓引起的静脉血栓疾病因为我们的生活方式改变而越来越常见。广州医科大学附属第一医院呼吸科刘春丽教授提醒大众，静脉血栓十分凶险，一旦发生，严重者可在1~2个小时内被夺命。

61%静脉血栓无症状，容易被漏诊

静脉血栓栓塞症是继心脏病和卒中之后位列第三的最常见心血管疾病。刘春丽教授说，静脉血栓栓塞症之所以被称为“隐形杀手”，是因为其最可怕之处就在于绝大部分的静脉血栓没有任何症状。约61%的静脉血栓在临床上是无症状的，容易被漏诊；80%肺栓塞患者起病时亦无临床症状，三分之二肺栓塞患者死亡在发病的两小时之内发生。

今年新冠疫情肆虐，市民户外活动减少，与过去相比有更多患者因静脉血栓来医院就诊。刘春丽教授说：“现在生活习惯改变了，久坐不动，活动少，尤其是今年在疫情期间，户外活动明显减少，不少年轻人在家里玩手机、打游戏，一玩就是几个小时，活动少了就导致静脉血栓，来医院就诊的患者也就更多了。”

据国外大量流行病学案例与临床数据显示，新冠病人静脉血栓发生率高，尤其是危重症患者发生率更高，非ICU患者静脉血栓发生率最高报道数据为45%，而ICU内新冠患者静脉血栓发生率报道数据最高达到85%，一些患者因并发肺栓塞而死亡。

久坐玩游戏、长期卧床也会引起肺栓塞

深静脉血栓形成和肺栓塞可以发生在任何年龄的任何人身上，并非老年人的专利，20多岁的年轻患者也不少见。刘春丽教授介绍，有一位23岁的年轻人因脚踝扭伤卧床了三天，在这三天里，由于卧床不动，下肢形成静脉血栓，血栓跑到肺部，导致肺栓塞，导致严重呼吸困难，不得不到医院急救。

据记者了解，血液高凝、血液淤滞、血管内皮损伤是血栓形成的三大要素。而长期住院、手术或骨折创伤、长时间久坐不动、患癌接受化疗、患高血压、糖尿病、中风、坐月子的产妇都是易患血栓的高危人群。

此外，有易栓症家族史的人也需要多加注意。刘春丽曾接诊过一位30岁因感冒引发肺栓塞来医院就诊的患者，其哥哥一年前曾患静脉血栓，但并未引起家属注意，未及时告知医生，错过了早期的诊断，最后上了ECMO（体外膜肺氧合）也没有挽救回来。刘春丽教授提醒，有易栓症家族史的人群要尽早筛查，及早预防，广医一院亦提供了易栓症基因筛查。一位中年男性在医院抽血时就表示，家人虽并未患血栓，但是腿部经常脚麻所以也想来查一下。

有数据显示，60%的静脉血栓栓塞症发生在住院期间或出院30天内。刘春丽教授解释，这是因为在手术、创伤病人会出现血液高凝、血液淤滞、血管内皮损伤，而这三点正是静脉血栓形成的高危因素。

“如果出现了单侧小腿或大腿疼痛、肿胀、发红，这是深静脉血栓的常见症状。”刘春丽教授提醒，“此时应该引起高度重视，积极去正规医院就诊，这里要强调的是腿肿了不宜去按摩，因为按摩很有可能让血栓脱落，让其游走至肺部、心脏就更加危险了。”

减少血栓形成，你要动起来

目前国内外临床指南都指出，抗凝是预防和治疗有潜在致命风险的血栓性疾病的基石。“所有深静脉血栓人群均应采取至少3-6个月抗凝治疗，特定人群需延长或终身抗凝。”刘春丽教授说。

虽然血栓悄无声息、来势汹汹，但预防到位亦不足为惧。刘春丽教授强调，对普通人来说，最重要的是要保持健康的生活方式，让自己动起来。

数据显示：每坐一个小时，患深静脉血栓形成的风险会增加10%，坐90多分钟使膝关节血液循环降低50%。而适当运动可促进血液循环，有效预防深静脉血栓。所以，在手术后、坐月子期间要尽早下床活动。刘春丽教授提醒，在日常生活中，还要多喝水，比如坐长途飞机的时候，多喝水，就可以让自己1-2小时起身，走动走动，这样可大大降低静脉血栓的形成。

（羊城晚报记者 张华 实习生 杨楚滢）