青岛：找到新冠病毒物传人证据链

青岛市政府10月20日举行疫情防控情况新闻发布会。会上，青岛市副市长栾新表示，在此次青岛发生的疫情中，首次找到充分的证据链，表明新冠病毒可以由物传染给人以及冷冻条件下可以长期存活。

栾新表示，在大港病例中，中疾控(中国疾病预防控制中心)对于表面采样最后病毒的分析已经发现了活病毒，并已经正式对外宣布，这说明病毒可以由物传染给人，这是有非常完备的证据链，另外证明了这种病毒在长期冷冻的条件下是可以长期转运存活的，海运要经过很长时间到达，病毒仍然是活病毒。这两个证明是在世界上首次找到充分的证据链。

截至20日8时，青岛13名确诊患者在院治疗效果均取得积极进展，病情稳定。按照国家卫生健康委第八版诊疗方案，青岛市第三人民医院收治的3名新冠肺炎患者已达到出院标准，计划办理出院手续。出院后，该3人将按照规定继续在院隔离14天进行相关的观察。(记者 胡耀杰 编辑 李佳励)