淮河治理直接经济效益近5万亿元

本报北京10月20日电 （记者王浩）淮河是新中国第一条全面系统治理的大河。记者从10月20日国新办举行的新闻发布会上获悉：70年治淮总投入近1万亿元，直接经济效益接近5万亿元。

1950年10月14日，《关于治理淮河的决定》出台。历经70年建设，淮河流域洪涝灾害防御能力、水资源保障能力、水环境保障能力、水生态保障能力持续提升。淮河流域已经建成6300余座水库、约40万座塘坝、约8.2万处引提水工程、约144万眼规模以上机电井。截至2018年底，淮河流域累计治理山丘区水土流失面积5.3万平方公里，桐柏大别山区、伏牛山区、沂蒙山区水土流失普遍呈现好转态势。

国务院确定的进一步治淮38项工程中，32项已开工，10项已全面完成。今年前9个月，共落实治淮投资770亿元，超过了去年同期。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 01 版）