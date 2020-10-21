在印度尼西亚首都雅加达工作时，住所附近有一家露天菜市场。在那里，我见识了绿色品种的芒果，品尝了炸香蕉等印尼特色甜点。逛菜市场的体验把我这个异乡人与这座城市最具烟火气的生活与文化紧密融合起来。

民以食为天。菜市场承担着为人们提供新鲜食材的重要功能，与居民生活息息相关。意大利新特斯塔丘市场、英国博罗市场等很多市场都拥有百年历史，它们对食品品质孜孜不倦的追求，不断巩固着忠实的顾客群体。

对很多人来说，特有的人情魅力是他们钟爱菜市场的重要原因。在菜市场购物，人与人之间的交流不可或缺。在不同的摊位比较、询问、讨价还价，与熟人拉拉家常，都让菜市场增添了许多温暖的人情味。

上世纪七八十年代，超市的出现曾让很多菜市场一度陷入经营困境。近年来，电商平台的崛起，也对传统市场构成了一定冲击。与菜市场相比，新的平台具有更广泛的地理覆盖范围，更整洁先进的环境及设施，更灵活的服务时间等优势，极大改变了人们的消费习惯。

新的平台为民众生活带来了巨大便利。但失去充满烟火气的菜市场，城市总像是缺了一点生气。如何在存续菜市场这一传统形式的同时，又能使其适应新的时代变化，成为摆在城市管理者面前的一道考题。

新型菜市场管理需要专业化的经营模式。俄罗斯达尼洛夫斯基市场曾因管理层频繁更换而一度陷入困境。由私营企业收购后，菜市场在统一的经营理念下逐渐焕发了生机。专业化管理有助于菜市场实时把脉消费者的口味和习惯变化，实现更加贴合市场需要的运行模式，也有助于在卫生环境等关键领域加强统一把关。

菜市场管理也应充分发挥其线下优势。菜市场不仅是食材采购的场所，也是人们共同生活交流的空间。当前，很多市场不断创新经营思路，通过组织学生课外实践、美食品鉴、农产品采摘等活动，赋予了自身更多文旅与社会功能，成为人们休闲聚会的地方。一些菜市场还着力扩大宣传，吸引世界各国的游客。这些举措为菜市场增添了新的发展活力，也带动了当地经济。

菜市场管理还应积极拥抱新技术。法国翰吉斯国际批发市场推出“翰吉斯2025”计划，计划进一步发展电子商务。传统菜市场着力缩小与电商平台间的“数字鸿沟”，有助于保持竞争力。

从某种程度上来说，菜市场也是一个地方的文化符号，是人们了解该地饮食、风俗、文化最为快捷的打开方式。1935年开业的日本筑地市场于2018年正式搬迁。搬迁之前，该市场曾专门设立倒计时牌，很多市民和游客也纷纷赶来看老市场“最后一眼”。这座市场的魅力，除了目不暇接的各类海鲜食品，更是其与东京的发展变迁相伴而生的、丰富的市井文化。呵护菜市场，大概不仅是呵护城市的生活气息，也是守护一座城市的过去与现在、变迁与发展。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 17 版）