扣好人生“第一粒扣子”

前不久，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，强调完善德育评价。《方案》明确提出，根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类教育德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯。

未成年人思想道德建设是一项民心工程、战略工程，关乎国家和民族的发展和未来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从全局和战略高度，把加强和改进未成年人思想道德建设摆在更加突出位置。总书记在同北京大学师生座谈时强调，“道德之于个人、之于社会，都具有基础性意义，做人做事第一位的是崇德修身”；总书记在全国教育大会上明确要求，“要在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人”。深刻的阐述，殷切的嘱托，为加强思想道德建设指明了努力方向。

近年来，未成年人思想道德建设的工作格局不断拓展，成效显著。从制定出台深化群众性精神文明创建活动、推进志愿服务制度化、深化思政课改革创新等一系列指导意见，到将未成年人思想道德建设纳入全国文明城市测评、纳入教育评价改革，再到广泛开展“全国未成年人思想道德建设先进单位” “全国向上向善好青年”等评选，顶层设计日趋完善、制度建设不断深入、社会氛围日益浓厚，推动社会主义核心价值观在未成年人中落地生根、开花结果。

未成年人思想道德建设是一个永恒课题，必须常抓不懈、久久为功。当前，未成年人思想道德建设还存在一些薄弱环节。不同部门之间缺乏联动机制，学校、家庭应进一步提升教育理念、改善教育方式；思想道德教育需要进一步创新方式方法，丰富教育载体、提高教育实效。与此同时，也要守好网络阵地。数据显示，2019年我国未成年网民规模为1.75亿，未成年人互联网普及率达到93.1%。这些，需要我们进一步提高政治站位、创新工作思路，不断增强思想道德建设的时代感和吸引力。

抓好未成年人思想道德建设工作要有系统思维，需要形成齐抓共管的态势。学校、家庭、社会既要立足德育规律、完善工作机制，又要在工作安排上相互衔接、教育内容上相互贯通、教育渠道上相互补充，形成整体推进的合力。惟其如此，才能帮助青少年扣好人生“第一粒扣子”，打牢思想之基、价值观之基。

（作者为安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 05 版）