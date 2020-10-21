科技赋能全生命周期健康管理

医疗与科技的融合，将为建立健全优质高效的医疗健康服务体系、推进全生命周期健康管理提供有力支撑

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，医疗健康科技在诊疗服务、疫苗研发等方面发挥了重要作用。当前，在常态化疫情防控背景下，科技创新在医疗健康领域将持续发挥巨大作用，并赋能全生命周期健康管理医疗服务新模式。

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。抗疫斗争引发的健康关注让我们更加深刻认识到，守护人民健康不仅意味着人们生病时能够得到有效救治，也意味着要大力推进全生命周期健康管理，提供覆盖从婴幼儿期到老年期等不同阶段的预防、治疗、康复、健康促进等服务。在这一过程中，科技创新将发挥撬动作用。医疗与科技的融合，将为建立健全优质高效的医疗健康服务体系、推进全生命周期健康管理提供有力支撑。

全生命周期健康管理，意味着在更广泛的空间和时间内为人们提供医疗健康服务。以互联网、大数据、云计算、人工智能、5G为代表的信息技术，使得互联网医院、互联网诊疗和远程医疗成为可能，人们随时随地能够享受优质的医疗健康服务。截至今年6月底，全国已审批设立互联网医院近600家，线上问诊也纳入了医保报销范围。“在线问诊+线上购药”的创新服务模式逐渐被更多居民接受。互联网医院、互联网诊疗也将进一步拓展医院的服务空间，推动支付模式、药品供应链等环节的创新发展，为整个行业带来变革。

医院在全生命周期健康管理中发挥着极为重要的作用。伴随医疗信息化的快速发展，智慧医院已经成为发展趋势。依托新一代信息技术，医院不仅能够进一步优化服务流程、提高服务质量和效率、实现医疗机构间的信息互通共享，而且能够根据不同患者的不同特点制定个性化诊疗方案，提升患者就医体验和诊疗效果，满足群众多样化的就医需求。在此基础上，智慧医院将更加注重化解健康风险、强化疾病预防，实现医疗服务从“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变。

从全球看，更多医疗服务场景正从大型医院、社区医院、药店转向家庭日常生活，越来越多的人借助先进技术，足不出户就能享受便捷、高效、低成本的诊疗和健康管理服务。在我国，随着一系列鼓励政策的出台以及数字技术的广泛应用，以家庭为中心的健康管理服务场景进一步发展、完善。相关健康管理机构不仅能为大众提供包括健康检查、健康评估、健康干预在内的全生命周期健康服务，同时能够通过大数据对个人健康档案、生活方式等进行详细分析和评估，定制个性化干预方案，实现从单一救治模式向“防—治—养”一体化模式的转变。

满足人民对美好生活的向往是科技创新的落脚点。加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关，提升整个行业的有效供给能力，我们就一定能推动科技与全生命周期健康管理深度融合，激发产业发展的乘数效应，推动健康中国建设不断向前迈进。

（作者为北京市政协委员、北京五洲妇儿医院总经理）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 05 版）