加班累、熬夜苦……“累点低”人群怎样恢复满满元气？

编者按：经常听到有人说“心好累”，一周工作5天，从第一天开始就盼着周末，下班拖着疲惫身体回家，除了瘫在沙发上什么都不想做……这些通通让人感到“心累”。那么，应该如何调节才能恢复满满的元气？

为啥越年轻越是喊累？

我们不妨从当下的生活方式找找原因。

●读屏时代，自我被手机绑架，海量信息对个体“狂轰乱炸”。

一不留神，刷朋友圈就可以刷到凌晨，或是连续刷抖音大半天仍兴致勃勃，甚至逛淘宝、看直播都能消磨好几个小时……看似是我们在使用手机，实质上“自我”已经被手机“绑架”。

在各种算法对用户的精准计算之下，手机成为“戒不掉的瘾”，成为老少咸宜的最佳玩具。它极为霸道地掠走了我们大部分的注意力，让一天的时间过得飞快。一日将尽，工作低效，手机没少刷，怅然若失，提不起精神。

●熬夜透支，健康生活渐行渐远。

“日出而作，日落而息”“早睡早起身体好”——从什么时候开始，这些简单的生活作息规律，都成为说起来容易做起来难的数学题？

然而，随着城市化的进程，都市里“996”的工作模式已成常态，下班通过夜宵与追剧等来纾解压力、补偿自己、安慰心灵的生活方式也随之伴生。加上互联网与商业的合谋，网络上的繁荣生活不眠不休，任何人不论多晚都可以找到适合自己的娱乐方式，年轻人只能说，“熬夜透支，我也不想”。

●过度焦虑，负面情绪被放大。

这届年轻人实际上生活在一个更富足、更便捷、更安全的时代，但他们的焦虑感却普遍更大。近些年，大学里的心理咨询中心前来求助的学生人数呈现连年上升趋势。

在资讯更为发达的当下，来自社会的压力、家庭的期待、同辈的竞争，更容易通过种种渠道与方式被放大。同时，随着学业期的增长与就业期的延迟，年轻人心智的社会化程度与面对压力和挫折的坚韧程度令人堪忧。往往放在人生长河中不值一提的事情，都足以变成焦虑、抑郁等负面情绪。

想摆脱脆弱人设怎么做？

没有人想被“累点低”的人生裹挟。在此给那些想走出“累点低”的年轻人一些建议，以助他们恢复元气满满，让漫长的人生旅程多些神采奕奕。

◆使用媒介，变被动运用为主动掌控。

要想告别被“手机绑架”的生活，就要有意识地提升媒介素养，让媒介为自己服务。比如，能够清楚地意识到自己在使用媒介，能为自己设定合理的使用时间和使用范畴。同时，能够清晰地判断媒介信息的意义和价值，不被无意义的垃圾信息包围，利用媒介来充实和发展自己。

◆重建属于自己的生活秩序。

年轻人正处于迈入与适应成人世界的过程之中，反思过去，并依据当下和理想，重建属于自己的生活秩序是非常重要的。在过去的家庭生活与个体成长当中，哪些价值观是值得保留的，哪些是经过反思后需要提升的，哪些是经过尝试后需要作出调整和变化的，都请你在大脑中重新排列和组合。这一番碰撞之后，年轻人往往会选择更为适合自己的生活，为自己的健康和幸福负责。

◆营造属于自己的幸福心流。

米哈里·契克森米哈赖在《发现心流》一书当中，曾经解释说“心流”是指我们在做某些事情时，那种全神贯注、投入忘我的状态。这种状态下，你甚至感受不到时间的存在；完成这件事情之后，会有一种充满能量、非常满足的感受。运动员所谓的“巅峰状态”、艺术家及音乐家所说的“灵思泉涌”，指的就是这种感觉。“累点低”的人，恰恰是因为没有找到这种状态和感觉。我们不妨找一找，享受一下“心流”。

疲惫感也需定期清理

学会放空大脑，定期放松自己。很多人越累越忍不住熬夜，但熬夜让人错过了身体自我调节的最佳时机。大脑需要定期清理，就像我们需要定期收拾房间一样，而睡觉是大脑清理垃圾的最好方式。同时，在累这种感觉转化为焦虑前，我们需要来一次彻底放松。

想拥有放松心态，就要训练自己的身体具有想放松就能放松的能力。其实，这与古今中外修身养性的很多方法是相通的，当身体放松下来，呼吸恢复平静，心情也自然而然会平复下来。

“累点”变低是日积月累的，需定期清理身体的疲惫感，学会放空、放松自己，我们才更能感受到生活给予我们的幸福感。（人民健康网综合自健康中国、中国妇女报）