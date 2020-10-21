秋风起防过敏  这些“冷”知识帮到你

医学指导/“广州实力中青年医生”、中山大学附属第一医院儿科副主任沈振宇

秋风阵阵，又到了过敏高发的季节，过敏娃的家长准备好“迎考”了吗？近日，广州日报广州社区生活节·健康有约“名医大讲堂”走进社区，“广州实力中青年医生”、中山大学附属第一医院儿科副主任沈振宇开讲小儿过敏，一大波“冷”知识为宝宝安度秋冬保驾护航。

过敏其实就“三板斧”

过敏反应指的是机体免疫系统对外部抗原的过度免疫反应。也就是说，身体的免疫系统与来自机体之外、环境之中（如大气吸入物、食物或其他能触及的）各类抗原物质（过敏原）发生的过度免疫反应。

过敏反复发作，各种过敏反应五花八门，有的症状很隐蔽，连“身经百战”的家长都可能被麻痹。比如对黄豆过敏的孩子，避过了豆腐豆花中的豆成分，却很可能“栽”在酱油上——酱油也是豆制品。

沈振宇说，其实过敏问题不管是预防也好，治疗也好，都是有“三板斧”：

一是从内因入手，提高身体免疫力；

二是从外因入手，避开、隔断各种过敏原。比如环境或食品中的过敏原、刺激原，如动物皮毛、植物花粉、化妆品、肥皂、人造纤维、螨虫、微生物、环境温度或湿度变化，如日晒、寒冷、干燥、炎热、热水烫洗等均可以引发或加重湿疹。特应性皮炎更有可能是食物过敏，常见的过敏原包括花生、牛奶或其他坚果等。

三是从损害的部位入手，治疗过敏所导致的结果，比如皮肤问题、腹泻问题、呼吸道问题的对症处理等。

这些过敏冷知识要知道

过敏“难缠”，沈振宇梳理了一系列值得注意的细节，不少是易被忽视的“冷知识”。

严重湿疹提示隐蔽问题

宝宝出现湿疹，提示需尽快处理过敏问题，控制病情，避免发展到发生哮喘、过敏性休克等可能致命的严重症状；避免其他的隐蔽症状如牛奶过敏没及时排查，影响发育。

什么水果对过敏娃最安全？

很多热带水果都容易导致过敏，苹果对于过敏的孩子来说是最“安全”的水果。此外，加热食物是降低过敏风险的基本方法之一，“蒸水果”虽然会导致一些热敏性的维生素流失，但的确比较不易过敏。

母乳会不会过敏？

母乳是婴儿6月龄之前最好的食物，只要喂养得当，母乳本身并不会导致宝宝过敏。相反地，牛奶等动物奶蛋白可以增加4倍过敏风险，因此，应尽量提倡母乳喂养。

极少数纯母乳喂养的宝宝也会发生过敏。在纯母乳喂养宝宝过敏症状爆发期间，母乳喂养妈妈应回避易引起宝宝过敏的蛋白质，如牛奶、海鲜、贝壳、鸡蛋、豆制品等易过敏食物。如果宝宝在妈妈严格忌口的前提下母乳喂养依旧过敏，则建议在医生/营养师的指导下食用无敏的氨基酸配方粉，待宝宝症状稳定后，在妈妈严格忌口的前提下尝试恢复母乳喂养。

除螨虫不一定靠暴晒

很多孩子对螨虫过敏，一般床铺被褥、枕头等可以通过暴晒用高温来杀灭螨虫。但要注意，螨虫的尸体、排泄物也同样是过敏原，所以暴晒后要在户外拍打。另外，如果天气不佳没太阳，低温也一样可以杀死螨虫，把枕头包好放进冰箱冷冻层，再拿去户外拍打，一样有除螨效果。

为何潮湿梅雨季之后湿疹又冒头？

梅雨季节之后，家中有不少“死角”滋生霉菌，比如墙角、桌脚，天气干燥后菌孢飘散空中，导致过敏。因此雨季过后一定要注意清理好卫生死角。

为什么带娃不要过度“讲卫生”？

丰富的肠道菌群能够帮助孩子防范过敏。较为公认的“卫生学假说”认为由于卫生条件改善，家庭小型化以及大量抗生素的使用，导致婴幼儿出生后很少暴露于微生物环境中，通过感染和微生物刺激达到预防作用的机会减少，导致婴幼儿过敏性疾病的发生率上升。

婴儿出生前肠道都是无菌的，免疫系统不成熟，出生后肠道菌群开始建立；宝宝出生后即可适当补充益生菌，使婴儿肠道菌群持续发育，稳定肠道菌群平衡。1岁多的孩子处于口腔敏感期，通过口腔来探索世界的过程中适当接触各种菌，甚至“吃”进细菌，有利于肠道菌群的培育。过度消毒家居、玩具，只会导致孩子吃进去的都是消毒剂。

宝宝食物过敏可以接种疫苗吗？

一般情况下是可以接种疫苗的，但是需要注意暂缓接种的情况：食物过敏的急性反应期（如并发哮喘、荨麻疹等）或接种部位皮肤异常（湿疹、特应性皮炎等），应暂缓接种。有蛋类严重过敏反应史的儿童，应在医疗机构监护下接种流感疫苗。

（全媒体记者周洁莹）